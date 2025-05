Movistar Plus+ anuncia 'S'ha de morir molta gent', creada per Victoria Martín

Movistar Plus+ inicia el rodatge de 'S'ha de morir molta gent', nova sèrie original creada per Victoria Martín i basada en el seu propi llibre. Es tracta d’un èxit editorial que ja suma 70.000 exemplars venuts després de set edicions, que al mes de juny rellançarà una nova versió amb portada i pròleg renovats. Una nova sèrie que comptarà amb sis capítols de 30 minuts que s’estrenaran pròximament a Movistar Plus+.

'S'ha de morir molta gent' narra la història deBárbara, Maca i Elena, que van anar juntes a l’escola i 20 anys després encara són amigues, més o menys.Bárbara és una bomba de rellotgeria: viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, tot i que és cambrera. I Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bárbara farà que tot esclati.

La sèrie està protagonitzada per Anna Castillo (dos premis Goya per 'El olivo' i 'Viaje al cuarto de una madre'), Macarena García (premi Goya a millor actriu revelació per 'Blancanieves') i Laura Weissmahr (premi Goya a millor actriu revelació per 'Salve María'). A més, compta amb les joves actrius Sofía Otero (Ós de Plata a la millor interpretació per '20.000 especies de abejas'), Leire Hernández i Emma Hernández que interpreten els seus personatges a la infància.

Completen el repartiment Alba Galocha ('Plan de fuga', 'La Zona'), Ramón Rados ('Reyes de la noche', 'Acacias 38'), Óscar de la Fuente (nominat al Goya per 'La casa' i 'El buen patrón') i l’actor i humorista Yunez Chaib ('Doctor Portuondo').

D’aquesta manera, Victoria Martín dirigeix la sèrie juntament amb Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') i Nacho Pardo.

"És un projecte que va néixer fa molt de temps, més tard es va convertir en un llibre i ara, després d’anys de desenvolupament i feina, serà una sèrie. No podem estar més emocionats de tenir l’oportunitat d’explicar aquesta història i construir-la amb un repartiment tan increïble i una directora tan talentosa com Sandra Romero. A més, fer-ho de la mà de Movistar Plus+, una plataforma que realment s’arrisca i dona suport als creadors", ha explicat Victoria Martín.