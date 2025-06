laSexta posa data a l'estrena de 'Tor', l'exitós true crime de Carles Porta

Atresmedia continua apostant per les millors històries i els millors prescriptors de la mà de 'Tor'. laSexta estrena el proper dimarts 17 de juny aquest true crime, després de la seva emissió fa un any a atresplayer, on es va convertir en la millor estrena històrica d’un documental. 'Tor' narra la història de cent anys de secrets, cases cremades, desapareguts i assassinats en un poble envoltat d’un misteri que ha marcat la vida de tots els seus habitants.

Al llarg de vuit capítols, explica la llegenda negra de la muntanya de Tor, un petit poble que es troba a la frontera entre Catalunya i Andorra. Durant més d’un segle, els veïns s’han barallat per la seva propietat. L’explotació de la fusta, el contraban o la possible construcció d’una pista d’esquí van causar lluites d’interessos entre veïns i fins i tot morts.

Al juliol de 1980, un tiroteig entre bàndols oposats acaba amb la vida de dues persones. Anys després, el 1995, un jutge declara Sansa propietari de la muntanya argumentant que és l’únic que hi viu tot l’any. Cinc mesos després de la sentència, el cadàver de Sansa és trobat a casa seva amb signes evidents de violència.

| Atresmedia

'Tor' submergeix l’espectador en la investigació de l’assassinat de Sansa a través de tres línies temporals amb registres i estils diferents. La primera part té lloc entre 1995 i 1997, des del descobriment del cadàver de Sansa fins a l’arxivament del cas per part del jutge. La segona part s’estén en les gairebé tres dècades (de 1997 a 2024) que Carles Porta ha estat investigant el cas de manera intermitent, amb entrevistes a diversos dels protagonistes.

Finalment, la tercera línia temporal és el present. És el retorn de Porta al poble de Tor per entrevistar veïns i testimonis que ajuden a establir el context.

Carles Porta està al capdavant de 'Tor’, després de gairebé 30 anys d’investigació. Va començar a investigar els crims el 1997 i gairebé tres dècades després comparteix tot el que ha aconseguit esbrinar del cas. Cal destacar que 'Tor' està produïda per 3Cat juntament amb Goroka, Ikiru Films i True Crime Factory.