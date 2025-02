Moviments inesperats a 'Ni que fuéramos' amb dues sonades absències en directe

'Ni que fuéramos' ha viscut una jornada atípica aquest dilluns 17 de febrer a causa de l'absència de diversos dels seus rostres habituals. María Patiño, que sol estar al capdavant de l'espai, no ha pogut exercir la seva tasca com a presentadora. Això ha portat a que Belén Esteban assumís el comandament del format en solitari, una situació poc habitual, ja que en altres ocasions ha compartit aquesta tasca amb Javier de Hoyos.

No obstant això, aquest no ha estat l'únic canvi significatiu dins de l'equip del programa. Javier de Hoyos ha debutat com a director de 'Ni que fuéramos', ocupant el lloc de David Valldeperas. La seva incorporació a aquest rol marca el seu retorn a la direcció televisiva, després d'haver dirigit 'Socialité' fins a la seva sortida al juny de 2023 amb els canvis implementats a Telecinco.

La encarregada d'explicar aquests canvis a 'Ni que fuéramos' va ser Belén Esteban, qui va començar la tarda aclarint la situació a l'audiència. "Bona tarda, desgraciadament la grip ha colpejat seriosament el nostre programa, especialment en direcció i a la nostra presentadora María Patiño", desvelava. D'aquesta manera, aquesta malaltia ha estat el motiu de les absències en l'equip, davant i darrere de càmeres, de 'Ni que fuéramos'.

| Canal Quickie

A continuació, Belén Esteban va detallar com es va reorganitzar l'equip per fer front a aquesta inesperada situació. "Així que avui seré jo qui condueixi aquest programa i Javi de Hoyos el dirigirà", afegia la col·laboradora. En aquell moment, les càmeres van mostrar el periodista a la zona del control de realització, on habitualment es troba David Valldeperas.

Cal recordar que en ocasions anteriors ha estat Isa Morata qui ha assumit la direcció del programa en situacions similars. No obstant això, en aquesta ocasió, l'escollit per al lloc a 'Ni que fuéramos' ha estat Javi de Hoyos. La tarda, a més, ha comptat com a col·laboradors al plató amb Kiko Matamoros, Kiko Hernández i Marta Riesco.

En audiències, el passat divendres 14 de febrer, 'Ni que fuéramos' es va quedar de nou sense ser el més vist de Ten en marcar un 1,9% i 155.000 espectadors. No obstant això, això va suposar un lleuger augment, d'una dècima, respecte al dia anterior.