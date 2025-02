Gerro d'aigua freda per a Eva Martín després d'un inesperat retorn a 'La Promesa'

Cruz, personatge d'Eva Martín, s'assabenta de la visita de Ramona, cosa que causa gran inquietud. Aquest dijous 20 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la marquesa havia aconseguit contactar amb Jacobo, que no va trigar a aparèixer pel palau per a la gran sorpresa de Martina. Jana no pot deixar de donar voltes al seu descobriment i va buscar desesperadament una explicació. Una arribada inesperada la va fer entreveure una solució a aquest gran enigma.

A més, Petra va intentar ocultar la seva contrarietat en veure's apartada per Santos, que va fantasiar amb una possible reconciliació entre els seus pares. Després del retorn de Jacobo i l'excessiva amabilitat dels marquesos, Leocadia va demanar a la seva filla Àngela que estigués a l'aguait de les possibles intencions de Cruz. Estava convençuda que tenia un pla ocult.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', després d'un emotiu retrobament, Jana mostra a Ramona uns objectes trobats a l'habitació secreta i ella els reconeix com a pertanyents a Dolores. Cruz, personatge d'Eva Martín, i Petra s'assabenten de la visita de Ramona, cosa que causa gran inquietud en la marquesa. Abans d'ensenyar-li l'habitació a Ramona, Jana mostra a Curro el seu gran descobriment, però continuen sense trobar una resposta clara.

Els marquesos expliquen a Jacobo per què l'han fet venir, perquè defensi davant Martina que es venguin les terres. La fam continua acuitant a la planta de servei. No obstant això, María Fernández convenç els seus companys que canviïn el tarannà.

Santos sembla il·lusionat, mentre la seva mare aconsegueix una feina a la fleca de Luján i Ròmul li pregunta a què ha vingut a 'La Promesa'. Samuel li treu la idea del cap a María Fernández que estigui endimoniada, però a ella, ell cada vegada li agrada més. Àngela adverteix a Curro sobre les seves sospites que la seva família està planejant un matrimoni arreglat per a ell, cosa que deixa a Curro desconcertat.