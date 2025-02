El retorn inesperat a 'La Promesa' que dona un gir de 180º a la vida d'Amparo Piñero

Cruz ha aconseguit un retorn al palau per a la gran sorpresa de Martina, personatge d'Amparo Piñero. Aquest dimecres 19 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Àngela li va dir a Teresa que sospitava que els Luján estaven planejant casar Curro amb una hereva per salvar el palau. El marquès es va enfrontar a la seva esposa per haver enganyat Martina. A més, Catalina va confessar a María Fernández que estava enamorada d'Adriano, el pare dels seus fills.

Jana va ocultar a Manuel les paraules cruels de la seva mare sobre el seu embaràs, però confiava en Pia, desfogant-se sobre els records perduts de l'habitació secreta. Encara que Curro l'estava ajudant a ajuntar les peces, la veritat seguia eludint-la, fins que Jana va fer un macabre descobriment que ho va canviar tot.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',la marquesa ha aconseguit contactar amb Jacobo, que no triga a aparèixer pel palau per a la gran sorpresa de Martina. El personatge d'Amparo Piñero encara no s'ha recuperat de l'intent d'engany dels seus oncles. Jana no pot parar de donar voltes al seu descobriment i busca desesperadament una explicació i, una arribada inesperada, la farà albirar una solució a aquest gran enigma.

A més, Petra intenta ocultar la seva contrarietat en veure's apartada per Santos, que fantasia amb una possible reconciliació entre els seus pares. Després del retorn de Jacobo i l'excessiva amabilitat dels marquesos, Leocadia demana a la seva filla Àngela que estigui a l'aguait de les possibles intencions de Cruz. Està convençuda que té un pla ocult.