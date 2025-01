Belén Esteban confessa ara que va mentir a David Broncano en la seva primera entrevista

Belén Esteban ja va aconseguir des de fa molt guanyar-se "l'afecte de tota aquesta gent", com en moltes ocasions ha expressat. A la que un dia van denominar com "la princesa del poble" ha complert amb el seu comès. Aquesta setmana, l'hem vista molt a prop de la reialesa, ni més ni menys que compartint un anunci publicitari amb Victoria Federica. La neta del rei emèrit i la princesa del poble han publicitat una coneguda marca de roba.

Aquest nou projecte ha aixecat curiositat als seus companys a 'Ni que fuéramos' pel seu patrimoni. I la col·laboradora, unit a això ha respost que va mentir a David Broncano quan li va preguntar els diners que tenia al banc. "De diners mai se'n parla a la tele, carinyo", va començar replicant quan els seus companys li van preguntar.

I és que a 'Ni que fuéramos' lluny de preguntar-li sobre com va ser gravar amb Victoria Federica o sobre la trama del vídeo, els seus companys estaven desitjant saber quants diners atresora. "A Broncano crec que alguna vegada li has contestat" va afegir una mica molesta María Patiño en veure el rebuig de la de Paracuellos.

"Saps que t'adoro i t'estimo, però ell sempre m'ha preguntat quant tinc al compte, no quant guanyo per un projecte" ha sentenciat la tertuliana, per acabar confessant que va mentir en el seu moment: "Em sembla una falta. La pregunta m'encanta, però cadascú…".

Javier de Hoyos va recordar la xifra que en el seu moment Belén Esteban va expressar a 'La Resistencia': "Entre 40 mil i cent mil euros". La tertuliana ha estat bromejant per intentar evadir el tema, però al final s'ha hagut de posar seriosa.

"Jo en la meva vida diria el que tinc al banc", ha expressat confessant obertament que no va dir la veritat per aquell aleshores al programa de Movistar+. Però la cosa no va quedar aquí, ja que Kiko Hernández i María Patiño van seguir atiant el foc. Belén Esteban ha acabat sentenciant el següent: "A casa meva no tinc res, ni joies, ni caixa forta. Així de clar".