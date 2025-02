María Verdoy desapareix per sorpresa de 'Socialité' a Telecinco per un motiu de pes

El 'Socialité' d'aquest diumenge començava amb una sorpresa per als seus espectadors: l'absència de la seva presentadora, María Verdoy. La valenciana, qui està al capdavant de l'espai des de principis de 2024, després de la sortida de María Patiño, ha estat substituïda per Aran Santos, una de les reporteres del programa.

La reportera ha pres les regnes del programa juntament amb Antonio Santana, presentador habitual de 'Socialité' juntament amb Verdoy. "Avui és un dia especial, però no només és especial perquè m'acompanya aquí al plató la meva companya Aran Santos", anunciava el periodista en iniciar el programa.

Per descomptat, el nou tàndem de presentadors ha volgut aclarir el motiu de la gran incògnita per a tots els espectadors. On era María Verdoy? Antonia Santana s'ha encarregat de donar resposta: "En aquest moment, bufant 40 espelmes", explicava entre rialles.

I és que María Verdoy compleix avui, 16 de febrer, quatre dècades. Per això, la presentadora i periodista ha aprofitat aquest dia tan especial per celebrar-ho en companyia de familiars i amics. "Segur que ens estàs veient", li ha volgut dedicar el seu company, "Moltíssimes felicitats i et trobem molt a faltar", afegia.

| Mediaset

Els nous presentadors també han fet gala de la bona complicitat que guarden amb María Verdoy, dedicant-li algunes bromes que demostren el bon rotllo que es respira en el nou 'Socialité'. "Ara ja no em podràs vacil·lar amb l'edat", li advertia Antonio Santana, amb sorna "perquè ara ja som de la mateixa quinta".

Per la seva banda, Aran Santos també tenia unes paraules per a la seva companya. "María, tu tranquil·la que, si necessites quedar-te unes setmanetes més per la teva terra, jo estic aquí fenomenal. No et preocupis que jo et cuido el cotarro", deia de broma. Recordem que la periodista treballa com a redactora habitual del programa, on protagonitza les típiques connexions en directe amb la redacció.

No obstant això, sembla que per ara el seu desig quedarà per complir. María Verdoy torna al capdavant del seu programa per al pròxim dissabte.