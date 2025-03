La confessió d'Alba Brunet que cau com un gerro d'aigua freda a 'Sueños de Libertad'

En els últims capítols de 'Sueños de Libertad', la relació entre Fina, personatge d'Alba Brunet, i Marta s'ha vist sacsejada. Marta ha començat els preparatius del seu casament amb Pelayo, però ha optat per excloure Fina d'aquest procés per evitar-li un patiment innecessari. No obstant això, aquesta decisió ha generat una profunda ferida en Fina, qui sent que el seu amor per Marta queda relegat a l'ombra.

Marta, amb el cor dividit, li explica a Fina a 'Sueños de Libertad' que la seva intenció és protegir-les a totes dues del dolor que implica una realitat que no els permet viure el seu amor lliurement. "També m'afecta a mi, perquè desitjaria un món diferent en el qual no hagués de casar-me amb un home per protegir la nostra relació. M'encantaria prometre't amor etern a tu", confessa Marta, amb llàgrimes als ulls.

Fina, visiblement commoguda, respon: "I jo a tu, el que més em dol és que no puguem fer-ho". En un intent per evitar majors patiments, Marta suggereix que Fina no assisteixi al casament, però el personatge d'Alba Brunet insisteix que ha d'estar present per donar-li suport: "He de ser-hi. Ho fas per les dues, perquè siguem felices i estiguem bé".

| Atresmedia

Marta, preocupada per la reacció emocional de Fina, li adverteix a 'Sueños de Libertad': "Et conec, sé que et vindràs avall, i si et veig així, jo tampoc podré suportar-ho". Tot i això, Fina decideix enfrontar el dolor i, en un gest d'amor silenciós, fa una confessió a Marta: "Quan estiguis caminant cap a l'altar jo m'imaginaré que és amb mi amb qui t'estàs casant. Tancaré els ulls i pensaré que és a mi a qui li estàs donant el sí, vull".

"Ningú s'assabentarà, però és com si tu i jo ens juréssim amor etern davant déu", conclou Fina, personatge d'Alba Brunet. Finalment, entre llàgrimes la parella es fon en un apassionat petó a 'Sueños de Libertad'.

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.