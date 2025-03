'Bake off: Famosos al forn' tria els seus quatre finalistes i una expulsió molt trista

Cada vegada queda menys perquè coneguem el millor pastisser famós. Anit, dilluns, 10 de març, 'Bake off: Famosos al forn' va tenir un programa intens abans de la semifinal, amb una expulsió inesperada i trista. Tenint la final tan a prop, els petits detalls són ara el que marquen la diferència.

La desena jornada de l'edició va començar amb la visita de la pastissera Noelia Tomoshige, que els va proposar el repte d'elaborar un 'dacquoise' japonès. Una fusió de la rebosteria francesa i japonesa que els concursants han hagut de replicar en poc més d'una hora. Mario Marzó va intentar vendre la seva creació molt bé, però el sabor àcid el va eclipsar. Benita va apostar pel més és més, Nagore va tornar a sorprendre una vegada més. Pol Espargaró va intentar innovar sense èxit i Lidia Torrent va tancar el tast "molt ric".

En la prova tècnica, havien d'elaborar un coulant de xocolata i el contrarellotge va ser el protagonista. Mario Marzo va quedar l'últim en el tast a cegues per un coulant massa cuit i salat. Mentre que per primera vegada en la història de 'Bake Off', ha ocorregut un empat a tres, Pol, Nagore i Benita, en la tercera posició del rànquing. Cap dels cinc ha aconseguit unes postres excel·lents com per emportar-se la medalla d'or o de plata.

| RTVE

En la prova fantasia havien d'elaborar pavlovas acompanyats de la visita de Julio i Patxi Salinas. Benita va aconseguir unes postres "suau i saborós", Lidia va aconseguir una bona presentació i textures. Les pavlovas de Mario Marzo es van deconstruir i Pol Espargaró no va destacar per la seva presentació, però sí pel seu sabor "ric". Mentrestant, Nagore va aconseguir un "mos perfecte" aconseguint el davantal de pastissera estrella per tercera vegada. Això l'ha convertit en la primera semifinalista.

Però a l'altra cara de la moneda, estaven Mario Marzo i Benita que s'han disputat l'últim lloc de semifinalista. Després de la deliberació, els jutges van sentenciar que: "El pastisser o pastissera que abandona la carpa és Benita". Una cosa que va enfonsar els seus companys que la van acomiadar entre llàgrimes. "Vull donar les gràcies als meus companys, al jurat, a Paula, per haver arribat fins aquí. A la productora i a TVE per admetre amb tanta categoria la diversitat".

Així, els quatre finalistes que passen a la semifinal de 'Bake off: Famosos al forn' són Nagore Robles, Lidia Torrent, Mario Marzo i Pol Espargaró.