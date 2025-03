Males notícies per a Broncano: 'La Revuelta' cau a mínim en audiències aquest dimarts

La guerra entre David Broncano i Pablo Motos continua donant molt de què parlar, encara que cada vegada hi ha més distància entre ambdós. Tot i que 'La Revuelta' va arribar amb grans audiències, el programa a poc a poc s'ha anat desinflant, sense fer front a 'El Hormiguero', més enllà d'alguns dies puntuals. De fet, aquest dimarts 4 de març, 'La Revuelta' de David Broncano ha caigut a mínim històric en audiències en el access prime time.

D'aquesta manera, aquest dimarts 4 de març, amb la visita d'Eva Soriano, 'La Revuelta' s'ha conformat amb un 11,1% i 1.475.000 seguidors. Es tracta de la seva pitjor dada en la seva franja habitual del access prime time i de la segona pitjor després de la del 4 de febrer, que es va emetre després de la Copa del Rei, a partir de les 23:23h.

El programa de David Broncano, que igualment continua com a segona opció de la seva franja, congrega més de 4 milions d'espectadors únics al llarg de la seva emissió. Així mateix, està 2,6 punts de quota de pantalla per sobre de la mitjana diària de La 1, que ha baixat a tercera posició amb un 9,5% aquest dimarts.

| Atresmedia, RTVE

Per tant, no ha pogut amb 'El Hormiguero', que ha estat el programa d'entreteniment més vist del dia amb un 13,4% de share i 1.768.000 televidents. El programa de Pablo Motos, que congrega 4,1 milions d'espectadors únics, aconsegueix pics per sobre del 15% de share. En franja de estricta coincidència, entre les 21:55h i les 23:07h, la distància ha estat de dos punts entre 'El Hormiguero' (13,4% i 1.771.000) i 'La Revuelta' (11,4% i 1.510.000).

Recordem que just aquesta setmana ha sortit a la llum el pressupost de les Campanades presentades per David Broncano juntament amb Lalachus. Aquest ascendeix a 248.500 euros, dels quals 154.000 euros corresponen a recursos externs. A més, en el contracte signat entre RTVE i la productora El Terrat figura una anotació per als presentadors amb una xifra de 66.000 euros, però no s'especifica el caixet individual.

Després de la baixada de 'La Revuelta', just després, 'Late Xou amb Marc Giró' també ha caigut a mínim amb un 8,3% i 706.000 seguidors. No obstant això, el programa destaca en espectadors de 25 a 44 anys (12%).