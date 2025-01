laSexta estrenarà els primers episodis de 'Custodia repartida', sèrie de Disney+

laSexta preestrenarà els dos primers episodis de 'Custodia repartida', la nova sèrie original de Disney+, el pròxim dimecres 22 de gener, a les 22:45 hores. Aquest llançament en obert suposa un pas més enllà en la col·laboració que manté Atresmedia TV amb Disney+.

En 'Custodia repartida', Cris i Diego acaben de separar-se de mutu acord. La seva intenció és comportar-se com uns adults madurs i responsables i ser amics pel bé de la seva filla de 5 anys. Tanmateix, cap dels dos es pot permetre viure sol i cuidar d'ella.

La feina de Cris és molt absorbent i Diego no té un salari fix, així que ambdós es veuen forçats a una solució dràstica: traslladar-se de nou a la casa dels seus respectius pares. Els avis estan entusiasmats que els seus fills i especialment la seva neta estiguin de tornada a les seves vides. Però les coses es van deteriorant ràpidament, perquè el que va començar com una separació amistosa aviat fa un gir quan es topen amb la realitat.

| Disney+

La parella protagonista està interpretada perLorena López ('Las largas sombras') i Ricard Farré ('Los buenos modales'). Completen el repartiment Adriana Ozores, Francesc Orella, Aten Soria, Fernando Sansegundo, Lucía de Gracia i Clara de Ramón.

Per tant, 'Custodia repartida', creada per Juanjo Moscardó i María Mínguez, és la primera sèrie de televisió de Javier Fesser. És el director de les aclamades cintes 'Camino' o 'Campeones' i amb 7 Premis Goya en la seva trajectòria. La sèrie s'estrena el pròxim 24 de gener a Disney+.

Recordem que Atresmedia TV i Disney+ van acordar al novembre el llançament d'un pack conjunt per a la subscripció d'atresplayer premium i Disney+ estàndard. Un pack a través de la plataforma d'Atresmedia per 8,49€ al mes que dona accés complet al catàleg d'ambdues. Atresmedia s'unia així a Disney, una de les més grans companyies de contingut audiovisual del món.

Els clients d'aquesta subscripció conjunta gaudeixen de programes i sèries d'èxit nacional i internacional com 'Veneno', 'Cardo' o 'Drag Race España'. Tot això juntament amb tot el catàleg de Disney+ que inclou sèries com 'The Bear' o 'Solo asesinatos en el edificio', l'emblemàtica 'Anatomía de Grey', a més de sèries originals espanyoles com 'Yo, adicto' o 'Invisible'. Així com estrenes de cinema com 'Deadpool y Lobezno', 'Del Revés 2' o la recent estrenada 'Alien Romulus'.