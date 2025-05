Flors, resos i Eurovisió: la insòlita tradició que uneix una Verge amb Melody

A tan sols unes hores de la gran final d'Eurovisió 2025 a Basilea, un grup d'eurofans gaditans ha tornat a congregar-se a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, Patrona del Puerto de Santa María, per renovar una tradició que uneix fe, música i esperança: l'ofrena a la 'Verge del La, La, La', com carinyosament anomenen des de 1968.

Aquella victòria mítica de Massiel a Londres, impulsada també —segons la memòria popular— pels resos de la família portuense de Mercedes Valimaña, “La Macaria”, ha estat evocada una vegada més. Valimaña va ser integrant del cèlebre trio La, La, La, acompanyant a Massiel en la seva victòria. Avui, aquest fervor es canalitza cap a la candidatura espanyola de Melody amb 'Esa diva', una proposta que ha sabut guanyar terreny en les apostes i el cor dels seguidors del certamen.

Valimaña, l'espanyola que més vegades ha trepitjat l'escenari d'Eurovisió —cinc en total— és símbol d'una època daurada del festival i de la fe eurovisiva que encara perdura. Ostenta un segon lloc per 'Un mundo nuevo', amb Karina el 1971. I el quart lloc amb Julio Iglesias l'any abans amb 'Gwendolyne'. Ella, com aleshores, continua creient en la intercessió de la seva Verge portuense. I no és l'única.

Ja el 2022, aquest grup d'eurofans va repetir l'ofrena amb motiu de la candidatura de Chanel, que va assolir un meritori tercer lloc. El 2011, un altre fet va reforçar la creença en els miracles d'aquesta imatge: un helicòpter es va estavellar al costat del mur de la Basílica sense causar víctimes, malgrat la violència de l'impacte. Molts ho van atribuir a la seva protecció.

Aquest any, l'atenció se centra en Melody, qui ha viscut un autèntic viatge de superació des de la seva victòria al Benidorm Fest. 'Esa diva', que va començar amb un perfil baix en apostes, ha guanyat adeptes gràcies a una nova producció internacional, una escenografia dirigida per Mario Ruiz, i una coreografia exigent orquestrada per Mónica Peña i Álex Bullón. El vestuari, amb una bata de cua que es transforma en un body de cristalls, dissenyat per Gustavo Adolfo Tarí, completa una proposta que barreja arrel andalusa i visió global.

La sevillana actuarà en la sisena posició aquesta nit. Encara que les probabilitats de victòria són escasses, la seva presència escènica, carisma i veu han generat expectatives de colar-se entre els 15 primers, el que seria un èxit per a la trajectòria recent d'Espanya a Eurovisió.

I des del Puerto, sota la mirada serena de la Verge dels Milagros, les oracions ja han estat pronunciades. Perquè, en paraules dels devots locals: “Quan es resa amb fe a la Verge del La, La, La... la música sona més fort i l'esperança canta més alt”