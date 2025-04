Qui és Mikel Herzog Jr, concursant de 'Tu cara me suena' a Antena 3?

Mikel Herzog JR és un dels concursants de la nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena aquest divendres 4 d'abril la nova temporada del talent show amb Manel Fuentes com a presentador. Una nova edició que arrencarà amb un nou elenc de concursants que arriben disposats a coronar-se com a guanyadors des de la primera fins a l'última gala.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants de 'Tu Cara Me Suena'. A més, el programa comptarà aquest any amb el esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat. El talent show també compta amb la incorporació de Flo juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada.

| Atresmedia

Cal destacar que la final de la última temporada de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser el lliurament més vist de la temporada, que va mitjana un 19,7% de quota i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre el públic més jove.

Qui és Mikel Herzog JR, concursant de 'Tu Cara Me Suena'?

| Atresmedia

Mikel Herzog JR és músic, cantant i actor. És, a més, fill de Mikel Herzog, cantautor i productor espanyol, representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió 1998. Per això, la seva passió per la música l'acompanya des de ben petit.

Va ser finalista de 'La Voz', format en el qual va participar l'any 2015 juntament amb el seu germà. A més, ha estat cantant principal en l'espectacle musical "Cruz de Navajas, el último Mecano" amb més de 500 funcions per tota Espanya. També és actor principal del musical "Asesinato para dos", a Madrid.

"'Tu cara me suena' és un programa que em permet treballar les imitacions i fer-les seriosament. Sóc molt curós perquè abans passava per sobre i el programa m'obliga a mirar-me cada detall", ha dit Mikel Herzog JR abans d'embarcar-se en l'experiència de 'Tu Cara Me Suena'.