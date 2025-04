Ana Guerra ('Tu Cara Me Suena'): 'Porto quatre gales i estic rebentada'

Ana Guerra és una de les concursants estrella de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena aquest divendres 4 d'abril la nova edició del talent show d'imitacions, que arriba a la seva onzena temporada. Una edició en la qual competiran per fer les millors imitacions rostres com Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr.

En una entrevista a TVeo, Ana Guerra parla del seu pas per 'Tu Cara Me Suena'. Ens confessa com d'intens està sent el projecte i les seves ambicions davant l'escenari.

Com ho estàs portant? El fet de ser cantant et posa més pressió?

Va tot molt ràpid. Em va passar per exemple amb Karol G, que és la meva primera actuació, però jo no coneixia la cançó, no l'havia escoltat mai. A 'Tu Cara Me Suena' tenim molt poc temps i ho vols gaudir, aprofitar al màxim per treure una bona imitació. I després ja no hi havia manera de treure la cançoneta del cap, ara en portem quatre i començo ja a acumular, a barrejar totes.

Has anat diversos anys com a convidada a 'Tu Cara Me Suena'. Ja estaves esperant a veure quan et tocava com a concursant?

Hi ha hagut ofertes molts anys, cosa que agraeixo tant per part de Gestmusic com d'Antena 3, però no havia coincidit per tema de calendari. Em tocava aquest any, però també perquè per l'elenc que s'ha format. Estic súper a gust, vaig a divertir-me i a intentar fer d'altra gent i no sigui jo mateixa.

Com va ser el procés de càsting?

Em tenen molt vista a Gestmusic, no vaig fer càsting com a tal. Vam mirar en família que cantés per allà, per aquí, una mica de repertori. Va ser una mica molt distès perquè és casa meva al final.

Notes que alguna cosa ha canviat d'aquelles vegades que vas anar com a convidada a ara?

La responsabilitat, perquè això era un vaig, canto i me'n vaig. Ara tens la responsabilitat que cadascú li volem donar a una ONG diferent un premi, els punts són acumulatius...

Com has escollit l'ONG?

Espero guanyar, encara que sigui dues vegades. La segona encara no la tinc en ment, però perquè hi ha mil coses que necessiten ajuda. Pel que fa a la primera, a Canàries tenim el doble de casos d'ELA que a nivell nacional. Tinc una tia que té ELA. Hi ha una fundació concreta, TeidELA es diu, li ha ajudat molt a ella i serà la meva manera d'agrair-los aquesta ajuda perquè continuïn investigant.

Què et va dir Victor Elías? Et va animar a venir a 'Tu Cara Me Suena'?

Sabiendo que hipotecaríem el nostre temps encara més, però sempre em dona suport.

Quantes vegades pots arribar a veure el vídeo de la persona a la qual has d'imitar?

Infinides i la cançó també. Ho estàvem dient, el Spotify Wrapped del final d'any serà molt boig això. Igual des que ho saps fins que ho captes 60 vegades. Després hi ha la part d'imitar el moviment exacte, amb dos o tres moments de la cançó que has de clavar exactament el moviment i també la veu sobretot. Jo tinc un truc que faig molt que és just abans de sortir a cantar em poso la cançó cantada per l'artista original i col·loco la veu.

Com és aquest desgast físic i mental que requereix 'Tu Cara Me Suena'?

Porto quatre gales i estic rebentada perquè tenim vida, projectes personals i professionals. Jo trec en res nou tema, estem com bojos buscant un dia per gravar el vídeo, un altre per la sessió de fotos. No és res nou que ens conegueu, però cal compatibilitzar tot. Normalment anem el diumenge o el dilluns a Barcelona, depèn en quins llocs ens trobem. Estem tot el dilluns, tot el dimarts i part del dimecres.

Quant de temps teniu per preparar-vos un artista?

Des del dimecres al matí que comences amb assajos amb Arnau i amb Àngel al plató. El dilluns hi ha assajos i el dimarts graves gala.

Com és el moment de veure-us caracteritzats uns als altres?

Anem veient el procés de cadascú, no ens veiem per separat i ens trobem. L'altre dia sí que em va passar que vaig estar gairebé una hora meditant amb els cascos i quan vaig obrir els ulls sí que vaig flipar. Vaig pensar què és això? I la caracterització de Bertín Osborne a la primera gala serà història de la tele.

A qui envies aquesta foto, imagino que embargada, amb les caracteritzacions setmana a setmana?

No ho hauria de dir, però l'envio a molta gent, però com ara hi ha l'actualització de Whatsapp d'una sola visualització, que no li pots fer la captura, l'envio molt. Tinc els meus amics, marit, família, tots atents. Em diuen que no m'assemblo gaire.

T'agradaria veure't imitada en aquesta temporada de 'Tu Cara Me Suena'?

En el passat va passar amb Ana Simón i Cristina Pedroche, que van imitar "Lo malo". Sempre seria un honor que qualsevol dels meus companys els sortís del polsador qualsevol tema meu i ho fes. Em faria molta gràcia.

Si haguessis d'imitar un dels teus companys a qui triaries?

Gisela, sense cap dubte.

Busques el doblet després de guanyar 'El Desafío'?

És veritat que tenia una competitivitat a 'El Desafío', perquè com estava súper lluny de la meva zona de confort volia demostrar-me a mi mateixa que sí que podia. Això és una cosa que no busco en aquest programa. Crec que és importantíssim que el guanyem vagi a una ONG i aquest és el grandíssim objectiu, ajudar, ajudar, ajudar i ajudar. Això és una altra cosa, ningú es recorda de les puntuacions, digueu-me què va treure Ruth Lorenzo o Angy quan van imitar a Michael Jackson. Ningú ho sap, però sí que es reconeix l'actuació icònica.

Et planteges en les vostres carreres presentar-vos al Benidorm Fest? Què et sembla la marca que ha creat RTVE?

Ja ni me'n recordava que jo vaig participar en una preselecció, em vaig presentar a Eurovisió gairebé sense adonar-me'n amb "Lo Malo" i "El Remedio". El que ha creat RTVE em sembla meravellós, perquè crec que el Benidorm Fest és un grandíssim aparador per a artistes que es desenvoluparan i també per als que estan completament sòlids, sota el meu punt de vista. No estic en cap dels punts, però si algun dia hi estic, estaré llesta per representar el meu país.