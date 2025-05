Alfonso Arús no es mossega la llengua a l'hora de valorar la posició de Melody a Eurovisió

El resultat d'Espanya a Eurovisió 2025 continua generant reaccions, i 'Aruser@s' a laSexta, no ha estat l'excepció. Aquest dilluns, Alfonso Arús i el seu equip van dedicar bona part de la seva tertúlia a l'inesperat lloc 24 que va obtenir Melody amb "Esa Diva". És una posició que ha desconcertat tant a l'artista com a TVE, que no va dubtar a qualificar-lo com "decebedor".

El mateix Alfonso Arús va obrir el programa amb una confessió carregada de sorna: "Maspi va ser l'únic que va dir que quedaríem entre els tres últims. Em sap greu donar-li la raó". El comentari feia referència a Sebas Maspons, col·laborador habitual de l'espai, que va ser l'únic en preveure un mal resultat per a Espanya.

"Ningú d'aquí ha encertat. Les enquestes d'Eurovisió són menys fiables que les del CIS", va afegir el presentador, visiblement sorprès per com es van desenvolupar els vots.

| Europa Press

En el mateix to irònic, Hans Arús va centrar la seva intervenció en la gran favorita de l'any, Suècia, que finalment no va aconseguir pujar al podi. "Allà s'han quedat, amb la seva sauna", va bromejar, apuntant que les prediccions tampoc van encertar en el més alt de la classificació.

Mentre l'equip intentava digerir la pobra actuació d'Espanya, Alfonso Arús va llançar una teoria en clau humorística sobre la raó del mal resultat de la sevillana. "Jo crec que Melody no es va posar darrere de l'orella una mica de canyella ni es va posar llorer a la sabata. Aquesta va ser la clau", va dir amb humor.

Més enllà de les bromes, el programa també es va fer ressò del que molts han interpretat com un distanciament entre Melody i RTVE. Després de la final de dissabte, l'artista va decidir cancel·lar els seus compromisos institucionals i, a la seva arribada, amb prou feines va respondre als mitjans: "Fa dues setmanes que no estic amb el meu fill, necessito estar uns dies tranquil·la. Veure la meva mare, el meu pare, que no han pogut acompanyar-me".

Aquestes paraules van despertar a 'Aruser@s' especulacions sobre possibles tensions internes, com va insinuar el presentador: "Allà està Melody, aterrada ja. Insinua que ha vist coses rares, que parlarà i que comentarà el que ha vist en certamen, que hi ha coses que li han semblat curioses".

Tatiana Arús va tancar el bloc apuntant que darrere d'aquest to serè pot haver-hi alguna cosa més. "Ella és una persona que normalment es mostra molt natural i ara mateix està cansada, però diu que li agradaria xerrar llarg i estès sobre coses que no ha vist amb bons ulls i que li han acabat perjudicant", concloïa.