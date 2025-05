Primeres paraules de Melody després d'Eurovisió: acalla amb contundència tots els rumors

Melody ja és de tornada a casa després de quedar antepenúltima, en el lloc 24, a Eurovisió. L'artista va aterrar a última hora d'aquest diumenge 18 de maig a l'aeroport de Màlaga, acompanyada per la seva parella Ignacio Batallán. A la seva arribada, va ser rebuda per un grup de periodistes als quals va saludar amb amabilitat, assegurant que aviat oferirà una roda de premsa per parlar amb calma sobre tot el viscut a Malmö.

Tot i que no ha volgut aprofundir en detalls, en declaracions a Europa Press, Melody va deixar clar que la seva prioritat després del festival era retrobar-se amb els seus. " El primer per a mi era estar amb el meu fill, estar uns dies tranquil·letes, recuperar energia, veure la meva mare, també el meu pare, que no han pogut acompanyar-me al festival. No us preocupeu que m'asseuré amb vosaltres, parlarem, em preguntareu. Vosaltres sabeu que jo us tracto sempre de glòria beneïda, o és mentida?", va expressar amb un somriure.

| Europa Press

Malgrat algunes informacions que apuntaven a un suposat malestar després del certamen, l'artista va ser taxativa. " És mentida, s'han dit moltes coses que no són veritat", va declarar davant les càmeres.

"Jo valoro la meva actuació, crec que hem fet una feina molt bonica i crec que per damunt de tot ha de prevaler l'art i la música que crec que mou muntanyes. M'han ensenyat vídeos dels estadis. Bé, m'emociona perquè és increïble el que s'ha aconseguit amb aquesta diva i amb aquesta candidatura és que s'ha unit més el poble i jo ja amb això em puc donar amb un càntir a les dents", va insistir després de Eurovisió.

Ja des del final de la gala, Melody va mostrar la seva satisfacció a les xarxes socials, compartint un missatge optimista després de conèixer els resultats. "Estic molt satisfeta amb l'actuació perquè hem fet una gran feina i em quedo amb el respecte que tots els països ens han mostrat darrere de la càmera", va escriure. I va afegir: "Hem guanyat, l'amor està per damunt de tot".