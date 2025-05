Ana Rosa assenyala directament el Govern després del que ha passat amb Melody a Eurovisió

Ana Rosa Quintana ha tornat a carregar contra el Govern en l'obertura del seu programa, aquesta vegada utilitzant com a punt de partida la polèmica sorgida després d'Eurovisió. La presentadora ha criticat durament la decisió de RTVE de sol·licitar una auditoria del televot que va beneficiar Israel, en lloc de centrar-se en el que considera qüestions molt més urgents que afecten directament la gestió del Govern.

Des de l'inici del seu editorial, Ana Rosa Quintana no ha deixat lloc a dubtes sobre la seva postura: "Conèixer abans per què Israel va arrasar en el televot d'Eurovisió que les causes de l'apagada que va deixar a les fosques tota Espanya". Un dard que no només apunta a RTVE sinó també al mateix Pedro Sánchez, la figura del qual ha estat protagonista una vegada més de la seva crítica.

El rerefons de l'assumpte és la sorprenent puntuació que Israel va rebre del públic, 297 punts, davant dels escassos 60 que li van atorgar els jurats, cosa que va permetre al país escalar fins a la segona posició. Mentrestant, Espanya amb Melody amb prou feines va sumar 10 punts en la votació popular. "Una auditoria investigarà una qüestió d'Estat tan urgent com per què els israelians van treure 12 punts al festival", va assenyalar Ana Rosa Quintana en directe.

| Mediaset

Ja en el tancament del seu discurs, Ana Rosa Quintana també va criticar el gest de La 1 durant Eurovisió, quan es va projectar un missatge en suport a Palestina. La presentadora de Telecinco va suggerir que el President va estar darrere d'això: "Segurament Sánchez va estar el cap de setmana ocupat enviant per WhatsApp el rètol previ a Eurovisió, un rètol que no s'aplica a si mateix: 'El silenci no és una opció'".

Recordem que, en el seu retorn al matí, Ana Rosa Quintana és líder de la seva franja la majoria de dies. Durant el mes d'abril, 'El programa de Ana Rosa' va mesurar un estupend 14% de share i 324.000 espectadors. A més, va pujar 2,1 punts la seva dada en target comercial (16,1%), segment en el qual colidera.