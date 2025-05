Flooxer prepara '¡Señora!', un nou programa d'entrevistes amb Sindy Takanashi

Flooxer ja prepara el seu nou format, '¡Señora!', el nou programa presentat per Sindy Takanashi que busca el diàleg intergeneracional donant veu a dones madures. A través de converses properes i amb un enfocament intergeneracional, el format dona veu a les seves protagonistes per rescatar les seves vivències, reflexions, però també la seva visió del present.

'¡Señora!' presenta a dones que trenquen amb l'estereotip tradicional de la tercera edat: independents, divertides, amb caràcter, memòria i mirada crítica. Un projecte que reivindica el terme "senyora", tantes vegades utilitzat de forma despectiva, retornant-li la dignitat, l'autoritat i el respecte que mereix.

La sèrie, composta per sis episodis de 40 minuts de durada, comptarà amb dones que compartiran les seves històries personals i les seves opinions sobre temes actuals. Entre les convidades es troben Abuela de Dragones, que acumula més de mig milió de seguidors a xarxes socials o la periodista Pilar Eyre. També Yaya Bushcraft, una dona de 70 anys que viu connectada amb la natura i que triomfa a les xarxes socials on comparteix el seu particular estil de vida.

[IMAGE]{1025770}[/IMAGE]

Cada episodi proposa una conversa propera, profunda i amb sentit de l'humor entre Sindy Takanashi i una convidada diferent. A través dels seus testimonis, '¡Señora!' genera un valuós diàleg intergeneracional que connecta generacions aparentment oposades: la joventut i la maduresa.

La presentadora Sindy Takanashi s'ha consolidat com una icona reivindicativa a les xarxes socials. Després de set temporades de 'Las Uñas' també a Flooxer, ara salta a aquest nou format. Sempre tractant temes de caràcter reflexiu juntament amb testimonis de personalitats d'alt abast que han viscut en la seva pròpia pell situacions d'obligada denúncia social.

'¡Señora!' és una producció d'Atresmedia en col·laboració de Agencia de Genyas. Amb localitzacions com Motril, Sevilla, Madrid, Girona i Barcelona, el programa mostrarà la diversitat de perfils i històries.