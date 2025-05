Mitele desapareix i es transforma en Mediaset Infinity, seguint el model d’Itàlia

Nous i importants canvis a l'àrea digital de Mediaset Espanya. El grup culminarà en les properes setmanes la transformació tecnològica i de marca de Mitele amb el llançament de Mediaset Infinity. Es tracta d'una plataforma renovada de televisió digital, que ampliarà el seu catàleg de continguts d'entreteniment i ficció gratuïts per als espectadors.

L'actual Mitele desapareixerà, adoptant la marca del servei de streaming de la matriu italiana del grup. A més, també comptarà amb la seva arquitectura tecnològica d'última generació, donant lloc a una proposta audiovisual renovada i ampliada.

La nova plataforma oferirà accés obert a una potent oferta de continguts amb el segell disruptiu, autèntic i viral característic dels formats de Mediaset. Mantindrà les emissions en directe i a la carta dels seus programes i sèries; continguts exclusius derivats dels seus formats de televisió; i noves produccions originals creades per a la seva estrena en l'entorn digital. Molts d'aquests formats, fins ara disponibles només sota subscripció, estaran ara accessibles per a tots els espectadors.

| Mediaset

En aquesta nova etapa, el model SVOD de MitelePLUS s'anomenarà Mediaset Infinity+. Permetrà als usuaris l'accés a la totalitat del catàleg de continguts digitals de Mediaset Espanya, però amb avantatges addicionals orientades a millorar l'experiència d'usuari. Continuarà l'eliminació d'interrupcions publicitàries, la reproducció des de l'inici d'un directe i la descàrrega de continguts, entre d'altres.

Tecnologia avançada per a una experiència personalitzada a Mediaset Infinity

Mediaset Infinity es desplegarà sobre una infraestructura tecnològica d'última generació. Està dissenyada per respondre a les creixents exigències del mercat i també garantir una experiència fluida, àgil i personalitzada en tots els dispositius: web, app i televisió connectada. Tot això a través d'una interfície moderna, ràpida i intuïtiva que facilitarà la navegació i s'adaptarà a les preferències de l'usuari sense necessitat de descarregar una nova aplicació, ja que n'hi haurà prou amb actualitzar l'app de Mitele.

Entre les seves principals novetats, Mediaset Infinity incorporarà un disseny senzill, eficaç i adaptable als gustos de l'usuari; un sistema de cerca optimitzat amb un motor de recomanació precís; una zona d'usuari millorada des d'on gestionar perfils, dispositius i comunicacions; i una arquitectura tecnològica robusta i escalable que garantirà el bon funcionament del servei en tot moment.

Aquest llançament és el resultat de més d'un any i mig de treball conjunt entre Mediaset Espanya i Mediaset Itàlia. El projecte ha involucrat equips de Tecnologia, Experiència d'Usuari, Producte Digital, Continguts Digitals i Disseny. L'experiència acumulada per la matriu italiana ha estat clau per consolidar una oferta moderna, sòlida i alineada amb els hàbits actuals de consum audiovisual.