Emma García impacta a 'Fiesta' després de revelar que va estar a punt de morir quatre vegades

"Tenim presentador de miracle", ha bromejat Emma García durant l'última emissió de 'Festa'. Ho ha fet durant la visita del psicòleg Rafael Santandreu, que en aquesta ocasió ha visitat el plató per parlar de la por a la mort. Per a moltes persones, la sola idea de pensar en morir suposa una angúnia complicada que Santandreu proposa mitigar amb una senzilla frase: memento mori.

Una frase que significa "recorda que moriràs" i que, segons el terapeuta, és una forma d'enfrontar-se a la inevitabilitat de la mort. "Hauríem de viure cada dia com si fos l'últim", ha recomanat el convidat, assegurant que això redueix considerablement l'ansietat del dia a dia. "Ens preocupem per coses que no són importants, hauríem de pensar 'què més dona haver-me barallat a la feina si d'aquí a un temps els dos serem morts", concloïa.

| Mediaset

Són molts els rostres televisius que han narrat les seves experiències properes a la mort. Àngel Llàcer, Antonio Resines o Antonio Banderas són alguns d'ells, obrint-se al públic compartint les seves vivències. Ha estat en aquest moment que Emma García ha aprofitat per parlar de la seva pròpia experiència.

"No som conscients de les vegades que hem estat a punt de morir", ha començat la presentadora basca en to solemne. "A mi em van dir que havia estat quatre vegades a punt de morir-me", confessava aleshores. "També em van dir en quins moments i jo no n'havia estat conscient, crec que això no ho sabem si no t'ho diuen", aclarava aleshores.

Davant l'estupor dels presents, Bea Jarrín, col·laboradora de 'Festa', aprofitava per explicar que a ella li havia passat una cosa similar. "És una sensació molt estranya: et veus des de fora i veus que te'n vas", assegura la periodista sobre l'experiència que va viure amb 23 anys després d'una intervenció. Una experiència que impactava a Emma García i li preguntava què havia sentit en despertar-se.

"És molt impactant i un cop ets conscient del que has viscut no vols tornar a passar per això", admet la col·laboradora. Encara que ella assegura no haver notat que ningú la "cridés", sí admet haver-ho sentit com una sensació "tan real com estar aquí ara mateix".