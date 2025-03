Ana Rosa Quintana frena el seu programa amb un missatge a la direcció de 'Supervivientes'

En la secció 'El Aperitivo' de 'El Programa de Ana Rosa', s'han analitzat els moments clau de la segona gala de 'Supervivientes'. El focus d'atenció va recaure en el tens retrobament entre Montoya, Anita Williams i Manuel González. La rivalitat i conflictes sorgits a 'La isla de las tentaciones' s'han traslladat a les platges d'Hondures, on conviuran junts.

La disputa entre Montoya i Manuel González va assolir una intensitat inesperada, amb un intercanvi d'acusacions que va desconcertar fins i tot l'equip de 'Supervivientes'. Després d'emetre les escenes més destacades de la confrontació, Ana Rosa Quintana no va perdre l'oportunitat de dirigir una singular petició que ningú havia imaginat a la producció de 'Supervivientes'.

"Vull demanar als companys de 'Supervivientes' que, si us plau, posin subtítols. No s'entén res del que diuen, especialment amb la rapidesa amb què parla Montoya", va expressar la presentadora en directe a Telecinco. El comentari va provocar la reacció immediata de Jano Mecha, copresentador de la secció, qui va ironitzar comparant la velocitat de la parla de Montoya amb "l'àudio de WhatsApp a velocitat x2".

| Mediaset

Malgrat la acalorada disputa, Montoya i Manuel van aconseguir una breu reconciliació després de vèncer en una prova de recompensa, celebrant amb una emotiva abraçada. No obstant això, Ana Rosa Quintana va mostrar escepticisme respecte a la durada d'aquesta treva i va plantejar un dubte que va deixar a tothom intrigat: "En quina situació queda ara Anita si ells es fan amics?".

La presentadora també va preveure una reacció explosiva per part d'Anita davant una possible aliança entre els dos concursants. "Jo això del trio no ho veig; més aviat crec que l'Anita s'enfadarà moltíssim i dirà: I ara què?", va sentenciar.

En audiències, 'Supervivientes' ha baixat, però ha tornat a arrasar en la seva segona gala amb un gran 20,6% de share i 1.512.000 televidents. El reality de Telecinco presentat per Jorge Javier Vázquez va pujar a un 26,9% en els espectadors de 13 a 24 anys. A més, va aconseguir un bon 11,6% de quota i 1.624.000 en el seu express, encara que va ser tercera opció de la seva franja.