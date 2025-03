Gerro d'aigua freda per a Halis després de l'últim que ha passat a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 16 de març, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit estava fart dels problemes que Zerrin estava provocant en el seu matrimoni. La va advertir perquè s'allunyés d'ells, però no va servir de res. Seyran es va veure obligada a confessar a la seva mare la realitat sobre el seu matrimoni i va explicar tot el que havia patit per culpa de Ferit i Pelin des que es van casar.

Seyran i Esme van acudir a casa de Zerrin per deixar clar que no es divorciarien i aquesta les va atacar durament fent referència a les intimitats de la seva família. Suna estava destrossada perquè estima Abidin, però es va haver de casar amb un altre home. Abidin va voler fer pública la seva relació amb Suna per evitar que es casés, però ella tenia por i no li deixava confessar el que sentien l'un per l'altre.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Una nueva vida' amb un 11,8% i 1.072.000 seguidorsva ser líder i la ficció internacional més vista del mes juntament amb 'Renacer' (903.000 i 10,8%).

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit aixeca la mà a Seyran durant una discussió i ella vol acabar amb la seva relació de manera definitiva. Halis truca a Seyran perquè torni a la mansió, però ella li penja el telèfon. Halis s'enfureix en veure la reacció tan descarada de la jove.

Ifakat i Zerrin uneixen forces per acabar amb el matrimoni de Ferit. Ferit s'enfronta a Abidin després de descobrir que té una relació secreta amb Suna. Fins i tot arriba a pegar-li. Després de l'enfrontament, Abidin pren una dràstica decisió.

Kazim pega a la seva filla amb la intenció que torni a la mansió. Està desesperat i fa de tot perquè torni amb el seu marit, però en veure que no pot obligar-la, planteja quelcom inesperat.