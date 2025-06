El canal que desapareix avui de la TDT: Gol Play tanca després de més de deu anys

Gol Play dirà adeu aquest dimarts 10 de juny a la Televisió Digital Terrestre (TDT) després de gairebé deu anys d’emissió ininterrompuda en obert.El canal, propietat de Mediapro, s’acomiada així de la televisió gratuïta a Espanya, on s’havia consolidat com una de les principals referències esportives. La seva programació incloïa partits en obert de LaLiga EA Sports, enfrontaments de Segona Divisió i altres continguts futbolístics que el van convertir en un canal referent per als aficionats.

El motiu principal del cessament a la TDT és la pèrdua dels drets per emetre el partit setmanal gratuït de la Primera Divisió espanyola en les properes temporades. Aquest contingut, crucial per mantenir el seu nivell d’audiència, ja no estarà disponible per a Gol Play, fet que ha portat Mediapro a reestructurar la seva presència a la televisió. No obstant això, aquest no és un tancament definitiu: el canal continuarà actiu en altres plataformes.

Gol Play es mantindrà accessible a través dels principals serveis de televisió de pagament a Espanya, com Movistar Plus+, Orange TV i Vodafone TV. A més, Mediapro ha confirmat que el seu canal també es podrà veure de manera gratuïta mitjançant Gol Stadium, la seva plataforma d’emissió en línia (OTT). Això garanteix que els seus continguts continuaran a l’abast del públic sense necessitat de pagar una subscripció.

| Gol Play

Alguns dels programes més emblemàtics del canal també canviaran de casa dins la TDT. TEN ja acull 'Directo Gol', un dels espais més populars dedicats a l’actualitat futbolística. Aquest canal també assumirà l’emissió d’un partit destacat per jornada de la Liga F, així com els resums més rellevants de diverses competicions nacionals i internacionals. De fet, durant els darrers dies, des del canal ja han animat els espectadors a passar-se a TEN per gaudir de 'Directo Gol', que s’ha emès en simultani.

Recordem que les audiències no acompanyen des de fa temps Gol Play, que fa un any, al maig de 2024, va baixar de l’1% de quota, xifra que no ha aconseguit recuperar. Per ara es desconeix què passarà en aquesta freqüència. No obstant això, és el segon canvi important a la TDT en els darrers mesos, després del tancament de Disney Channel el passat mes de gener.