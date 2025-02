L'acusació d'Emma Guilera que dona un gir de 180º al que s'ha vist a 'Valle Salvaje'

Bàrbara, personatge d'Emma Guilera, culpa en Julio d'això i li dona una bufetada en públic. Aquest dimecres 5 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', en Rafael va veure en Julio enfonsat i, tot i no aprovar el que va fer, el va ajudar a arreglar les coses amb l'Adriana. A més, en Bernardo li va demanar ajuda a la Victoria perquè convencés en José Luis perquè el casessin amb la Mercedes. Paral·lelament, en Rafael va anar a buscar l'Adriana a la casa Petita i va descobrir que havia desaparegut.

Per la seva banda, la Luisa tem cada cop més el moment del part. A més, la Victoria li va recomanar a la Mercedes que es casés amb en Bernardo, però ella s'hi va negar. Mentrestant, en José Luis li va tornar els diners que li devia a la Victoria i li va proposar que fossin socis. Finalment, la Mercedes va buscar el duc, ja que necessitava saber si es casaria amb ella o no.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',la Mercedes li retreu a en José Luis que la Victoria li hagi insinuat que es casi amb en Bernardo. El duc li diu que va ser un error haver-li explicat el que va fer a la Victoria. La Matilde, per la seva banda, demana ajuda a Déu per mitigar els seus sentiments per l'Atanasio, que rep l'aprovació d'en Gaspar per passar temps amb la seva pròpia esposa.

Malgrat la prohibició de la Victoria, la Bàrbara surt a buscar l'Adriana juntament amb l'Isabel, però en Julio i en Rafael tornen amb l'Adriana, que ha passat la nit a la intempèrie. Finalment, en Rafael li diu a l'Adriana que va fer la consulta sobre el seu acord de matrimoni, i té alguna cosa per explicar-li.