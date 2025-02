Gerro d'aigua freda per a Carles Sanjaime després de conèixer-se el futur de 'La Moderna'

Fermín, personatge de Carles Sanjaime, reuneix el personal i informa que el local tanca per ordre de Sanitat. Aquest dijous 6 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Fermín va descobrir l'origen de la intoxicació: la crema pastissera dels dolços. Pietro va repassar com la van fer el dia de la intoxicació, però no va ser tan evident on va estar l'error. A més, Marcelina va començar a treballar a 'La Moderna' en un dels pitjors dies amb tots els casos d'intoxicats.

Alhora, Rodrigo es va estranyar de l'actitud ambigua d'Iván, qui els va dir que ni ell ni Paula tenien res a témer per part seva. Per la seva banda, Emiliano li va oferir la seva ajuda a Fermín per lluitar contra els casos d'intoxicació, però Fermín la va rebutjar. Fermín va rebre el dictamen pertinent sobre el cas.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per a març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte a desembre.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Fermín reuneix el personal i informa que el local tanca durant 48 hores per ordre de Sanitat. Emiliano li ordena a Iván que pagui a Simón per la seva tasca realitzada. El cap pastisser acusarà Pietro de ser el culpable de la intoxicació, encara que l'italià també dubtarà de si realment va ser ell qui va intoxicar la crema pastissera.

La crisi amenaçarà la supervivència del negoci, malgrat que Fermín estarà decidit a salvar 'La Moderna', sigui com sigui. Una altra que segueix amb els seus problemes amb Marcelina és Trini, que acusa Leonora d'haver preferit sempre Marcelina en comptes d'ella. Per últim, Inés s'adona que Ramallo s'està mimetitzant amb Agustín, cosa que sap que beneficiarà el rodatge.

Per la seva banda, Iván aconsegueix que el seu pare descarti la idea de fer mal a Fermín, mentre Rodrigo intentarà acompanyar Fermín en tot. Iván sentirà com una victòria que el seu pare li hagi fet cas i no ataqui Fermín. Mentrestant, don Fermín, personatge de Carles Sanjaime, segueix preocupat perquè 'La Moderna' encara no ha rebut el permís de reobertura.