'El Programa de Ana Rosa' deixa anar la gran notícia recuperant un antic presentador

Gran sorpresa a 'El Programa de Ana Rosa' amb el retorn d'un dels seus antics presentadors. Aquest dilluns 3 de febrer, Telecinco ha arrencat una nova etapa amb la tornada d'Ana Rosa Quintana als matins. Ara, la cadena ha anunciat un fitxatge inesperat que s'estrenarà aquest mateix dimecres 5 de febrer.

Es tracta de Màximo Huerta, que torna a la que va ser casa seva durant una dècada. El periodista i escriptor tornarà als matins de Telecinco i es retrobarà amb Ana Rosa Quintana al plató deu anys després. Participarà en la nova secció 'El Aperitivo' per comentar les notícies d'interès social i la crònica rosa juntament amb Cristina Cifuentes, Alaska, Luis Pliego i Antonio Montero, entre altres col·laboradors.

Recordem que Màximo Huerta va formar part de l'equip de 'El Programa de Ana Rosa' des dels seus inicis el 2005 fins a la seva sortida el 2015. Va compartir la copresentació de l'espai amb Óscar Martínez inicialment, fins a l'arribada de Joaquín Prat el 2009. Després de la seva marxa, 'El Programa de Ana Rosa' va incorporar com a copresentadores Ana Terradillos i poc després Patricia Pardo.

| Mediaset

Cal destacar que, com a presentador, Màximo Huerta ja formava part de Telecinco en els seus informatius des de 1999. Després de la seva sortida de 'El Programa de Ana Rosa' va presentar un espai de literatura titulat 'Destinos de Película' a TVE. Això va ser abans de posar-se, el 2019 i 2020, al capdavant de 'A partir de hoy' als migdies de La 1, competint directament contra Ana Rosa Quintana.

Ja el 2021 va fitxar per À Punt per presentar 'Bona Vesprada', un magazín de tardes que va abandonar després d'una temporada, i es va posar al capdavant en prime time de 'La vida al Màxim'. A més, el 2022, també va estar al capdavant de la primera edició del Benidorm Fest. Per tant, el seu retorn a 'El Programa de Ana Rosa' també suposa el seu retorn per tot el que és alt a la televisió.

| RTVE

Recordem que 'El Programa de Ana Rosa' pretén analitzar l'actualitat en tots els àmbits i des de diferents punts de vista. Per a això, comptarà amb la presència al plató dels seus principals protagonistes, que seran entrevistats per Ana Rosa Quintana, i oferirà una taula política integrada per analistes i una taula d'actualitat a la qual s'incorpora Manu Marlasca. A més, Jano Mecha s'encarregarà de contextualitzar els temes oferint dades clau i Mario Picazo per abordar les novetats meteorològiques i climatològiques.