El pla de Nancho Novo que dona un gir de 180° al seu paper a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, mou fitxa en la seva guerra empresarial contra el senyor Pedro. Aquest dilluns 21 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Luz, que havia vist a Gema alterada durant l'operació de Luis, va indagar sobre el que li passava. Damià va intentar fer veure als seus fills el perill que suposava realment el senyor Pedro. No va disminuir la tensió entre María i Begoña per la tutela de Julia, mentre Manuela va ocultar a Claudia la seva relació amb Gaspar.

Els De la Reina es van interessar per Luis, que va patir una nova crisi, i van descobrir que va ser Jesús qui li va propinar el cop que li va provocar l'anosmia. A María no li va desagradar l'interès que Raúl sentia per ella, mentre a Marta li agradaria fer testament a favor de Fina. el senyor Pedro va intentar convèncer Digna perquè reconsiderés la seva petició de matrimoni.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Digna explica a Don Agustín que està molt preocupada per l'estat del seu fill. Damià, personatge de Nancho Novo, mou fitxa en la seva guerra empresarial contra el senyor Pedro: contacta amb un vell conegut de l'empresari. Carmen necessita ajuda per a la venda a domicili perquè una operària no es presenta al seu lloc.

el senyor Pedro demana a Tasio que s'encarregui de la presentació del projecte a la junta. Luis, després de la seva crisi, torna del quiròfan encara inconscient. Begoña i María tornen a xocar sobre el tipus d'educació que ha de rebre Julia.

Joaquim es desfoga amb Luis i Gema l'escolta: pateix perquè no serà pare. el senyor Pedro busca minar a Andrés i l'obliga a revisar el pla de seguretat de l'empresa. Digna, perseguida per la culpa, té un malson sobre la mort de Jesús.