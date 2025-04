Audiències: '¡Salta!' lidera en una nit sense competència davant de 'Cine 5 Estrelles'

Sense 'Hay una cosa que te quiero decir', '¡Salta!' de Manel Fuentes es fa amb el lideratge en audiències de la nit. El concurs, tot i baixar dues dècimes de quota, aconsegueix un bon 10,3% i 1.126.000 espectadors, sent el més vist de la nit des d'Antena 3. Deixa en segona opció a 'Cine 5 Estrellas: I Wanna Dance with Somebody', que marca un escuet 9,4% i 836.000 fidels.

En La 1, 'Informe Semanal' (7,3% i 700.000) baixa, mentre la pel·lícula "La Huida" no destaca amb un pobre 6,8% i 657.000. Per la seva banda, 'laSexta Xplica' amb Verónica Sanz baixa 1,4 punts respecte a la setmana passada, però segueix bé en audiències amb un estupend 6% i 466.000 fidels. A Cuatro, la pel·lícula "El Último Duelo" aconsegueix un correcte 6,3% i 551.000 seguidors.

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García puja en audiències i lidera amb un 10% i 833.000 a Telecinco: és el seu tercer millor resultat anual. No obstant això, el lideratge a la sobretaula és per a Antena 3 amb el seu Multicine amb un 10,5% i 1M de seguidors per a la seva primera pel·lícula. Per la seva banda, la cinta de 'Cine de Barrio' baixa a un correcte 9,6% i 743.000 fidels.

Al migdia, 'Socialité' segueix sense funcionar en audiències amb un pobre 7,7% i 467.000 des de Telecinco. No obstant això, pot amb 'D Corazón' d'Anne Igartiburu, que està encara més per sota amb un 6,5% i 442.000 telespectadors a La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un estupend 18,2% i 1.243.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Argüiñano' també lidera amb un 15,2% i 742.000 seguidors. A més, Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 20,2% de share i 1.760.000.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància en audiències el dissabte 19 d'abril amb un 10,3% de share: guanya en sobretaula, prime time i late night. Un dissabte més, Cuatro supera a laSexta, que tanca la llista.

Aquest dissabte, més de 24,1 milions d'espanyols van veure la televisió, el que suposa més del 51% de tota la població. El consum se situa en les 2.6 hores per persona al dia.