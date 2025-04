La decisió de Carmen Asecas que dona un gir de 180º a la seva vida a 'La Promesa'

En els últims episodis de 'La Promesa', els seguidors de la sèrie no han pogut deixar de pensar en el futur de Catalina i Adriano. El seu destí sembla finalment entrellaçar-se després d'una llarga sèrie de conflictes. Inicialment, les tensions amb Catalina semblaven ser insalvables, però tot va donar un gir amb l'arribada d'un esdeveniment transcendental:el part de la jove.

Catalina ha donat a llum a un nen i una nena, i amb això, Adriano descobreix la veritat sobre la seva paternitat a 'La Promesa'. Manuel revela a Adriano que, en realitat, ell és el veritable pare dels petits i que no és necessari que es cridi a Pelayo. Encara que al principi Adriano es mostra incrèdul, aviat entén la magnitud de la situació i la implicació emocional darrere de les paraules de Manuel

En el moment en què Catalina es desperta i troba Adriano a la seva habitació amb un dels nadons en braços, es genera un intercanvi d'emocions genuïnes. Quan li pregunta què fa allà, Adriano respon amb una visita, però en aquell instant,la jove s'adona que encara no ha conegut els seus fills i li demana que els prengui en braços. Després d'un tendre moment en què tots dos s'asseuen junts, cadascun sostenint un nadó, Adriano s'emociona.

| RTVE

Catalina, amb una mirada tendra, li pregunta si està bé, al que ell respon que sí, encara que és ell qui hauria de preocupar-se per ella. La jove confessa la seva por a morir a 'La Promesa' sense haver pogut veure els seus fills. Finalment, ella li fa la pregunta que tots estàvem esperant: "Encara vols ajudar-me?".

"Ajudar-te a criar-los? Això és el que més desitjo en aquest món", respon Adriano, amb llàgrimes als ulls, mentre tots dos es miren amb amor i es fonen en un breu però profund petó. Una reconciliació que semblava impossible després de tantes negatives i enfrontaments, però que finalment ha arribat a 'La Promesa'.

| RTVE

Quant als noms dels petits, Catalina havia considerat anomenar-los Carmen i Alonso, en honor als seus propis pares. No obstant això, va optar per Jana i Tomàs, per retre homenatge a Manuel i el seu germà. Adriano, no obstant això, no comparteix aquesta idea perquè considera que "posar-los noms de qui van tenir finals tan tristos" podria ser una càrrega per als nens.

Finalment, acorden una forma divertida i cooperativa per decidir els noms: "Tu busques un nom per a la nena i jo per al nen", suggereix Catalina. Adriano accepta, però amb una condició: "Cadascú podrà vetar l'altre almenys dues vegades la seva elecció. No m'agradaria que anomenessis el nen Honorato i jo no pogués fer res", bromejen entre rialles a 'La Promesa'.