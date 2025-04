El descobriment de Xavi Lock que frena en sec el seu pla a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, seguint el seu pla per descobrir la veritat, ha trobat un expert en verins. Aquest dimecres 16 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el doctor Ferrer va practicar una perillosa cesària a Catalina i, finalment, va néixer el seu segon fill. Tots al palau van esperar impacients l'arribada de bones notícies per part del doctor. Ricardo, per la seva banda, es va sincerar amb Ròmul sobre les seves inquietuds respecte al canvi d'actitud a millor d'Ana.

Bones intencions va tenir María Fernández quan va agrair als seus companys que la cobrissin quan estava malament, però ells van treure importància a l'assumpte. Finalment, Curro i Pía van continuar sense rendir-se en la seva investigació, plantejant-se quins passos seguir per demostrar l'enverinament de Jana.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', sembla que el pitjor ja ha passat i Adriano, finalment, coneix els nadons. A més, Catalina decideix fer el gran pas i sincerar-se amb el pare dels seus fills. Manuel coneix els seus nebots i, encara que això li remou la tristesa que té dins per la mort de Jana, també el fa sentir-se feliç.

Teresa confessa a María Fernández que el pare Samuel va estar darrere de tot l'encobriment que van realitzar els seus companys per protegir-la en el seu moment. Vera explica les seves sospites a Teresa: Ana pot haver forçat la desaparició de Dieguito. Estarà en el cert?

A més, Ricardo s'adona dels recels de les donzelles cap a la seva encara esposa. Curro, personatge de Xavi Lock, seguint el seu pla per descobrir la veritat, ha trobat un expert en verins. Han de parlar amb ell, però la trobada no acaba tal com ell i Pía esperaven...