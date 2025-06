3Cat, EITB i TVG s'uneixen amb la primera sèrie en les quatre llengües oficials

Les televisions públiques de Catalunya (3Cat), Euskadi (EITB) i Galícia (TVG) s'uneixen per crear 'Pensió Incompleta'. Es tracta d'un projecte de ficció inèdit: la primera sèrie gravada en les quatre llengües oficials de l'Estat. Un producte en què conviuran gallec, èuscar, català i castellà com a llengües originals de producció.

'Pensió Incompleta' té com a punt de partida un grup d'aparentment entranyables viatgers de l'IMSERSO. D'un dia per l'altre es converteixen en els principals sospitosos de la desaparició d'obres d'art. Serà una sèrie coral, per a tots els públics i arribarà a les pantalles d'aquests tres territoris el 2026.

D'aquesta manera, aquesta ficció marca la primera coproducció de ficció protagonitzada exclusivament per aquestes tres corporacions públiques. Les cadenes s'alien per crear un projecte compartit d'arrel cultural, enfocament territorial i vocació internacional.

La sèrie, encara en fase de desenvolupament i amb un inici de rodatge previst per a finals d'aquest estiu, es construeix sobre una estructura de guió compartida. 'Pensió Incompleta' reuneix professionals de Galícia, Euskadi i Catalunya, aportant mirades diverses, sensibilitat local i vocació integradora. Es tracta d'una fórmula de treball que no només obre un nou camí de col·laboració interterritorial, sinó que posa en valor les cultures pròpies i la riquesa idiomàtica com a motors narratius.

A més, es desenvoluparà com una road movie que connecta els tres territoris, amb rodatges previstos en localitzacions reals de Galícia, Euskadi i Catalunya. A més de la seva vocació simbòlica, el recorregut tindrà un impacte directe en la valorització del patrimoni cultural, artístic i paisatgístic de les tres comunitats.

La sèrie va ser presentada en el marc del Conecta FICTION & ENTERTAINMENT per responsables de continguts de les tres cadenes, Montse Besada, cap de servei de Continguts de TVG, Gorka García, director Artístic i d'Entreteniment d'ETB i Oriol Sala-Patau, cap del departament de Ficció i Cinema de 3Cat.

El projecte comptarà, a més, també amb la coproducció de Voz Audiovisual, empresa gallega amb àmplia experiència en desenvolupaments de ficció. L'empresa assumirà la gestió del rodatge i l'execució del pla de producció. La sèrie compta també amb el finançament d'AGADIC.