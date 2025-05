Max revela per sorpresa la data d'estrena de 'Súper Sara', la sèrie de Sara Montiel

Sara Montiel ho va fer tot abans que ningú. Sempre serà recordada per ser la primera espanyola que va trepitjar Hollywood, els seus sonats romanços i les seves singulars aparicions televisives. Ara la seva vida serà plasmada a 'SÚPER SARA', el nou documental original de Max creat i dirigit per Valeria Vegas.

En ell, s'explorarà la figura de María Antonia Abad Fernández, la dona darrere del mite de Sara Montiel, una pionera com a feminista, com a actriu i com a dona. Produït per Lavinia Audiovisual, ofereix un retrat sense precedents de la vida d'una dona que va desafiar les expectatives i convencionalismes de la seva època. Va obrir camí per a les que van venir darrere i va gaudir la vida fins a l'últim minut.

Tot a través de cintes domèstiques del seu arxiu familiar personal que mai han vist la llum i elements personals de la pròpia Sara. 'Super Sara' també compta amb la participació de familiars, amics, companys i admiradors, que conformen un retrat polièdric de la dona més enllà del mite.

| Max

'Super Sara' s'estrenarà el divendres 13 de juny i constarà de tres episodis on es descobrirà la història menys coneguda de un dels icones més internacionals del cinema espanyol. A partir dels seus orígens humils a Campo de Criptana fins al seu salt a Hollywood, on es va codejar amb Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock o Marilyn Monroe. Des de l'èxit sense precedents amb 'El último cuplé' fins a la seva reinvenció al teatre i la televisió.

Entre els rostres coneguts que presten testimoni en aquest retrat hi ha Alaska, Bibiana Fernández, Chelo García-Cortés, Norma Duval, Loles León o Boris Izaguirre, artistes i amics de Sara. Així com José Bono, expresident del Congrés i amic de Sara; les drag Queens Supremme Deluxe, Sharonne i Samantha Ballentines.

| Max

També Pedro Villora, biògraf oficial de Sara; Lidia García, divulgadora i investigadora de copla; les periodistes Beatriz Cortázar i Lorena Vazquez. O Luis Fernando Carrasco, l'amic més íntim de Sara Montiel des de 1958 que parla per primera vegada davant de les càmeres. També s'escoltarà el testimoni del seu fill, Zeus Tous.

'SÚPER SARA' és una producció de Lavinia Audiovisual dirigida per Valeria Vegas per a Max. Rubén Mayoral i Cristina Vicente són els productors per part de Lavinia Audiovisual. Zaida Serrano-Piedecasas i María Rubio són les productores per a Max.