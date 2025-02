Massiel ridiculitza una col·laboradora de 'De Viernes' després d'una pregunta incòmoda

La setmana passada, Massiel emocionava a tothom anunciant la greu malaltia per la qual està passant. La cantant, que ens va portar a l'èxit a Eurovisió el 1968, comunicava a '¡De Viernes!' que patia, des de fa mesos, un càncer de pulmó.

"Estic viva de miracle, però ho estic. Sobreviure ha estat una tasca fotuda", confessava Massiel, que també va explicar que havia arribat a somatitzar l’afecció del seu germà, que va morir el passat juny pel mateix càncer.

Després de protagonitzar l’emotiu 'scoop' de la setmana passada, on feia pública la seva lluita contra el càncer, Massiel tornava a seure al plató de 'De Viernes' per parlar-ne en profunditat. "Ara ja he passat la quimio, que és tremenda perquè t’enfades amb el món", es sincerava la cantant, de 77 anys.

| Mediaset

"Ara estic amb la 'immuno' i així hi ha moltes més possibilitats perquè el bitxo 'okupa' no t’inundi", afegia Massiel. Tanmateix, encara que la gran part de l’entrevista girava entorn del càncer, el programa també va voler indagar en alguns dels aspectes més personals de la cantant. Una cosa que no li va agradar gens a Massiel.

Va ser durant un segment sobre els grans amors de Massiel, on Patricia Pérez, col·laboradora habitual del programa, formulava la pregunta de la polèmica. "Massiel, tu als teus néts grans els has explicat qui ha estat l’amor de la teva vida?", volia saber la periodista.

Davant d'això, Massiel començava a posar cares de frustració que provocaven algunes rialles a plató. "A mi m'agradaria saber-ho", li insistia la periodista, a la qual cosa la convidada li deixava anar que no els ho explicaria. Patricia Pérez no es rendia i li qüestionava per què no volia explicar-ho. "Doncs perquè nooo", li asseverava Massiel, imitant la seva veu i els moviments dels seus braços a manera de burla.

Tot i el lleig, la periodista seguia amb el tema, preguntant-li si havia estat enamorada de debò. Tot i això, davant una nova imitació de la convidada, Patricia Pérez es posava seriosa. "Però per què em fas burla?", li reclamava. "Perquè la teva expressió corporal em fa gràcia", es defensava Massiel, que clarament no estava còmoda amb les preguntes.

"Tu no has estat enamorada?", li responia Massiel, "jo he estat molt enamorada i m'han fet patir molt, però no t'ho explicaré avui", sentenciava. També aprofitava el discurs per tornar a burlar-se de Patricia, imitant la seva veu i provocant algun riure nerviós a plató.

No obstant, la col·laboradora no s'ha volgut quedar callada. "No et preocupis", li ha dit, "jo només pregunto les coses una vegada", li ha assegurat abans de posar punt i final al tens moment.