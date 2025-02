Massiel revela a 'De Viernes' l'última hora del seu estat de salut pel seu càncer

Massiel ha reaparegut a 'De Viernes' per actualitzar sobre el seu estat de salut després d'anunciar que pateix càncer de pulmó. L'artista, que havia mantingut la seva malaltia en la més estricta intimitat, va decidir compartir-ho públicament fa tan sols una setmana. Ara, Massiel ha volgut detallar com es troba després del tractament.

En la seva anterior intervenció a 'De Viernes', Massiel va impactar amb el seu testimoni en afirmar que estava "viva de miracle". En aquesta ocasió, ha acudit al programa en directe, on ha respost a les preguntes dels col·laboradors. A més, també ha repassat la seva trajectòria professional, incloent-hi el seu històric triomf a Eurovisió 1968.

Massiel va aparèixer amb un ampli somriure, reflectint el seu bon estat d'ànim i la millora en la seva salut després dels durs tractaments oncològics. "Sabia que ploraria avui, que algú em porti clínex", va expressar en veure imatges del seu testimoni i sent conscient del que enfrontaria en l'entrevista.

| Mediaset

Massiel ha confessat que la malaltia del seu germà, qui també patia càncer, la va portar a obsessionar-se amb aquest patiment. "La ment és tan forta que jo ho vaig somatitzar, vaig començar a obsessionar-me i vaig somatitzar el càncer del meu germà. Vaig començar a sentir-me molt, molt malament i vaig dir 'mireu-me tot' perquè no és normal que tingui com pneumònia cada tres dies", va relatar amb emoció.

Amb un caràcter fort, Massiel va aprofitar per llançar un missatge sobre les malalties oncològiques. "A tothom que faci la quimioteràpia i jo no n'era partidària", enfatitzant a 'De Viernes' que "tenim una medicina molt bona, la pública, que està sobrepassada de feina".

"Ara jo he passat la quimio, que és tremenda, t'enfades amb el món i amb la vida. Jo el no tenir agilitat i no poder moure les cames com les movia em sento fatal", ha explicat sobre la seva evolució. No obstant això, ha assenyalat els avenços en el seu tractament: "Estic amb la 'immuno' i ara hi ha moltes més probabilitats perquè el bitxo, que és un okupa, no t'inundi".

Durant l'entrevista, també ha compartit la duresa del procés: "Cal fotre's el que fa mal l'operació i, després, quedar-te dèbil, dèbil, dèbil".