Preocupació per Massiel després de confessar la seva lluita contra el càncer a 'De Viernes'

La cantant Massiel ha fet pública la seva batalla contra el càncer de pulmó en una emotiva entrevista a 'De Viernes'. L'artista va protagonitzar el scoop, en el qual va relatar per primera vegada la dura experiència que ha passat després de superar la malaltia. Un càncer de pulmó que ha afrontat en silenci i que li va ser diagnosticat poc després que li fos detectat un càncer similar al seu germà, que va acabar morint el passat mes de juny.

"Estic viva de miracle, però ho estic. M'han passat coses i sobreviure ha estat una tasca fotuda", va confessar Massiel, que no va poder evitar l'emoció en recordar els durs moments que ha travessat en els últims anys.

Tot va començar fa dos anys, quan va notar que el seu germà Emilio parlava amb el mateix to de veu que tenia el seu pare quan va morir a causa d'un càncer de pulmó. Poc després, el seu germà va ser diagnosticat amb la mateixa malaltia, en un estat inoperable. "Jo vaig començar a somatitzar tot el patiment del meu germà i vaig començar a sentir-me molt malament", va relatar la cantant a 'De Viernes'.

"Em van fer tot tipus de proves i, efectivament, havia desenvolupat un càncer de pulmó", va revelar la guanyadora del Festival d'Eurovisió de 1968. Davant aquest diagnòstic, els metges van decidir intervenir quirúrgicament l'artista per extirpar-li un pulmó. No obstant això, després de l'operació, Massiel va haver d'enfrontar un procés encara més dur amb el tractament de quimioteràpia, al mateix temps que lidiava amb la pèrdua del seu germà Emilio.

Quan semblava que res no podia anar pitjor, Massiel va patir un greu accident al novembre, en ser atropellada per un cotxe quan sortia del fisioterapeuta. "De sobte, em vaig veure a terra, sagnant com un porc. M'havien partit el front, el nas, la boca i el genoll. Jo pensava que Putin havia tirat un coet. Era un monstre", va descriure l'artista a 'De Viernes' sobre el moment impactant.

"Vaig tenir la sort de no perdre la consciència, no deixava de sagnar, però jo parlava. He tingut una operació de tres hores i mitja", va detallar Massiel. No obstant això, l'accident va suposar un dur revés en la seva recuperació.

"El més dolorós" per a ella és haver perdut l'avanç aconseguit després de la quimioteràpia: "Segueixo amb una recuperació molt lenta". "El que pitjor porto és que tot el que havia recuperat després de la quimio s'ha anat a fer punyetes, perquè perdo mobilitat i força a les cames", va concloure l'artista a 'De Viernes'.