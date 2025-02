La important decisió de Loren Mairena després de donar a llum a 'Valle Salvaje'

Luisa, personatge de Loren de Mairena, pren una decisió important respecte al nom de la seva filla. Aquest dilluns 17 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Isabel va aconseguir reanimar la Luisa després de donar a llum al seu fill. Matilde es va sentir culpable per la seva infidelitat amb Atanasio i li va demanar que deixés de buscar-la, però el metge es va declarar. A més, Bàrbara va reconèixer a Sol que estava sentint alguna cosa per Leonardo.

Posteriorment, Alejo va demanar a Bernardo que es negués a casar-se amb Mercedes, cosa que el va portar a sospitar que el Gálvez de Aguirre continuava enamorat de Mercedes. Victoria va retreure a José Luis que ni amb la mort de Pilara, ni amb la vergonya de Mercedes accedís a estar amb ella. Finalment, Adriana va fer una difícil petició a Rafael: volia que fos l'amo de tots els béns dels Salcedo per protegir-los.

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', tan a prop del casament, Bernardo no deixa de rebre pressions. Aquesta vegada és José Luis qui l'adverteix que vigilarà com es comporta amb Mercedes. Adriana informa a Bàrbara que abandona la Casa Petita per tornar a viure amb Julio.

A més, Atanasio agraeix a Luisa que no l'hagi delatat, i la seva relació amb Matilde està en un punt fred per la culpabilitat d'ella. Per la seva banda, Alejo continua disposat a assumir la paternitat del fill de Luisa. Bàrbara es mostra distant amb Leonardo, però no li confessa el motiu, encara que, més tard, reconeix al de Guzmán que s'ha enamorat d'ell.

Adriana, seguint amb el seu pla, continua acostant-se a Julio fins al punt que l'acompanyarà al casament de Mercedes i Bernardo. Alejo intenta convèncer la seva tia que no es casi amb Bernardo, però aquesta li diu que es sacrificarà per la família. Luisa, personatge de Loren de Mairena, li explica a Adriana que ha pensat posar-li al seu fill el nom del seu pare: Evaristo.