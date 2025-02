Gerro d'aigua freda per a Ana Garcés després del que inesperadament succeeix a 'La Promesa'

L'embaràs de Jana, personatge d'Ana Garcés, no ha millorat gens la seva relació amb Cruz. Aquest dilluns 17 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Cruz va tramar un pla per enganyar Martina i, aprofitant-se de la seva gran ingenuïtat, va aconseguir que accedís a vendre la seva part. Àngela va descobrir un telegrama de Lorenzo a l'habitació de Cruz, cosa que la va portar a qüestionar el misteriós viatge del capità. Ana i Ricardo es van debatre sobre què explicar-li a Santos sobre el seu tumultuós passat, optant per una veritat a mitges que podria portar conseqüències inesperades.

Àngela i Samuel es van unir per organitzar un pla per ajudar els necessitats del refugi, involucrant les cuineres per recollir aliments enmig de l'escassetat. Samuel va sorprendre María Fernández llegint un inquietant llibre sobre possessions demoníaques. Això la porta a confessar a Catalina que creia que tenia el diable al cos.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',l'embaràs de Jana, personatge d'Ana Garcés, no ha millorat gens la seva relació amb Cruz. Les paraules a destemps de Leocadia provoquen un desencontre terrible entre elles. María Fernández està obsessionada, pensant que un dimoni l'ha posseïda i continua trobant proves que té un dimoni dins.

Curro viu obsessionat amb Ramona, i, per molt que protesti, el noi no se n'anirà fins que ella decideixi ajudar-los a Jana i a ell. Una mica d'ajuda és el que Simona i Candela pretenen donar als necessitats de Samuel. Encara que la tasca es torna difícil quan Petra les intercepta intentant endur-se una mica de menjar.

Per a Ricardo també està sent complicat gestionar la situació amb Ana, Santos i Pía. Especialment, quan aquesta última li deixi clar que no està d'acord amb el seu procedir.