L'assenyalament directe de Roser Tapias que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, alerta el sergent sobre la possible mentida de Begoña en la seva coartada el dia de la mort de Jesús. Aquest divendres 30 de maig, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', María, després d'haver escoltat la conversa de Damián i Begoña, va voler que l'Andrés li expliqués el que passava. Raül va intentar defensar la seva relació amb María davant de la Clàudia. De la mateixa manera que va fer bones migues amb la Luz, en Teo va connectar amb en Lluís.

Damián va intentar indagar sobre Górriz preguntant a la Irene, mentre la Begoña va rebre un inquietant missatge anònim. Dona Clara va proposar a en Pelayo, la Marta i l'Andrés que invertissin en el negoci immobiliari de Montesquinza. Damián va advertir la Digna de les seves sospites sobre la implicació de el senyor Pedro en la mort de Jesús.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', vista la seva bona sintonia, en Lluís es proposa passar més temps amb en Teo. La Marta dubta sobre la proposta d'inversió de dona Clara, mentre la María demana a la Clàudia discreció perquè no expliqui el seu afer amb en Raül. Després de la visita d'en Damián, la Digna acudeix a en Pedro molt preocupada i la Begoña acusa la María d'estar darrere de la nota anònima.

En Tasio viu com una injustícia haver estat relegat al seu lloc anterior i en Pedro busca en Damián per enfrontar-lo pel que li va explicar a la Digna. En Tasio deixarà de votar a favor d'en Pedro si aquest no canvia la seva actitud.