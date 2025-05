Anabel Pantoja trenca el seu silenci: surt a la llum la seva primera entrevista i quant cobrarà

Anabel Pantoja per fi ha decidit parlar. Després de mesos de silenci i enmig d'una investigació judicial encara oberta, la col·laboradora concedirà una entrevista en la qual abordarà com ha viscut un dels moments més complexos de la seva vida. Segons ha avançat el periodista Arnau Martínez a 'Tentáculos', l'entrevista encara no s'ha realitzat, però s'ha confirmat que no cobrarà per ella.

La decisió d'Anabel Pantoja arriba després d'un període de quatre mesos marcats per la pressió mediàtica, especulacions sobre la seva relació amb David Rodríguez i l'absència d'avançaments judicials oficials. Tot i així, la col·laboradora es manté ferma en no entrar en polèmiques ni detalls legals, ja que el cas segueix en curs.

L'origen de tot es remunta a mitjans de gener, quan la seva filla Alma va ser ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària amb lesions que van motivar la intervenció del Tribunal Superior de Justícia de Canàries. La menor va romandre hospitalitzada durant 18 dies abans de rebre l'alta mèdica. A principis de febrer, el tribunal va anunciar l'obertura de diligències per "aclarir les causes i el mecanisme de producció de lesions aparegudes en la bebè, en àrees de protegir aquesta i considerant únicament el seu interès superior".

| @anabelpantoja00, Instagram

En aquell moment, Anabel Pantoja va trencar breument el seu silenci davant la pressió mediàtica, encara que sense entrar en detalls. "Entenc la vostra feina, però enteneu la nostra situació també. Estic intentant fer vida, porto uns dies aturada, vull estar al meu poble. Jo estic bé, no entraré en polèmica, perquè així m'ho han demanat. La bebè està bé, gràcies a Déu", va dir aleshores.

"Està farta que es parli d'ella, de la seva vida i de com se sent", explicava Arnau Martínez a 'Tentáculos'. El periodista, més enllà de revelar que l'entrevista serà gratis, també ha confirmat que serà "en un lloc en el qual se sent còmoda. Un lloc en el qual no tindrà preguntes incòmodes".

"Va a parlar de com se sent, com s'ha sentit i potser del futur", afegia Arnau Martínez. Per tant, Anabel Pantoja revelarà com ha portat aquests mesos d'exposició pública, previsiblement sense interferir en el procés judicial. El seu entorn assegura que la seva prioritat segueix sent el benestar de la seva filla, motiu pel qual evitarà qualsevol comentari que pugui afectar la investigació o la seva vida familiar.