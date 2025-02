Marisa Martín Blázquez es pronuncia sobre la confessió d'Antonio Montero a 'Tardear'

Antonio Montero va sorprendre l'audiència dimarts passat en compartir un episodi personal que va viure als 22 anys. A 'Tardear', el periodista va confessar quehavia patit un intent d'agressió sexual durant la cobertura d'un esdeveniment musical.

"Em vaig sentir ultratjat", va expressar el periodista mentre relatava els fets. Segons el seu testimoni, un productor li va indicar que hi havia problemes amb les habitacions i li va proposar compartir la seva. "Un productor em va comentar que hi havia problemes amb les habitacions, que si no m'importava que ell dormís a la meva habitació", va explicar Antonio Montero, sense sospitar el que passaria després.

"Quan em vaig girar, el tio ja estava sense roba. Jo vaig sortir de l'habitació i quan vaig tornar a la nit a dormir, havia ajuntat els llits. Em vaig despertar notant com si tingués un insecte a l'esquena. Em vaig espantar i el tio estava nu, al meu costat, acariciant-me l'esquena", va detallar amb gran precisió davant la mirada atenta dels seus companys de plató.

| Telecinco

L'endemà, la seva parella, la periodista Marisa Martín Blázquez, es va pronunciar al respecte l'endemà a 'Tardear', mostrant la seva sorpresa i commoció en conèixer el testimoni d'Antonio Montero. "Em vaig quedar una mica en xoc quan vaig sentir explicar aquesta història. Un home se li havia ficat al seu llit i l'endemà em va trucar des de l'hotel plorant", va confessar.

Marisa Martín Blázquez va aportar més detalls sobre l'episodi que va marcar la seva parella: "No sé si no va voler entrar en detalls, però realment aquella persona es va ficar al seu llit. El va abraçar i li va fer pessigolles a l'esquena", va afirmar en ple directe.

La periodista també va subratllar el context de vulnerabilitat en què es trobava Antonio Montero en aquell moment: "Tenia 22 anys. Aquella persona li duplicava l'edat i era l'organitzador de l'esdeveniment, estava sota el seu mandat perquè estava començant la seva trajectòria professional. Ell ho va passar molt malament i va tornar plorant tot el viatge de tornada a casa".

A més, Marisa Martín Blázquez va revelar que temps després es van trobar amb la persona involucrada en l'incident. "Amb mi va ser molt despectiu i feridor", va relatar. A 'Tardear', Verónica Dulanto va destacar la importància de visibilitzar aquestes experiències: "Quanta gent haurà viscut això i pitjor, i calla per vergonya. Passa més del que creiem, però es silencia".