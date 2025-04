La important decisió de Telecinco amb Gloria Camila després d'aixecar el seu veto

Telecinco continua reforçant la seva programació davant la competència que suposarà l'arribada de 'La Familia de la Tele' a La 1. En aquest context, la cadena de Mediaset ha tancat un fitxatge d'alt perfil. Després de la incorporació de Terelu Campos per al seu magazín 'Tardear', la cadena aposta ara per Gloria Camila Ortega, que torna a Telecinco com a col·laboradora tant de 'Tardear' com de 'Fiesta'.

Aquest moviment, publicat per Informalia, marca un pas clau en l'estratègia de Mediaset per fer front als nous formats de la competència. Recordem que Gloria Camila acaba de tornar a Telecinco com a convidada estrella de 'De Viernes'. Després de concedir un scoop, aquesta setmana torna amb una entrevista en plató per respondre a tots els fronts que es van obrir amb les seves anteriors declaracions.

Aquesta entrevista també va suposar l'aixecament d'un veto cap a tot el relacionat amb Rocío Carrasco. Ara, la seva incorporació a 'Tardear' i 'Fiesta' no només implica una nova etapa per a la col·laboradora, sinó que també reobre velles trames que semblaven haver quedat fora del focus mediàtic de Mediaset. De fet, 'Tardear', per reforçar els seus continguts davant la competència, també comptarà amb una entrevista a Terelu Campos coincidint amb la setmana de l'estrena de 'La Familia de la Tele'.

| Telecinco

D'aquesta manera, el seu retorn representa un reforç important per als dos magazins de Mediaset, que es veuran directament afectats per la competència. Aquest fitxatge també té un clar objectiu: ampliar la pedrera de perfils mediàtics en un moment en què TVE s'està portant diversos d'aquests noms a la seva programació. L'últim ha estat Isa Pantoja, que abandona 'Vamos a ver' en la franja matinal per fer el salt a 'La Familia de la Tele'.

Cal destacar que Gloria Camila ja va formar part del repartiment de col·laboradors de Telecinco, i d'Unicorn Content, fa tres anys. La jove es va incorporar primer a 'Ya es verano', abans de fer el salt a 'Ya son las ocho'. No obstant això, després del seu fitxatge per 'Pesadilla en el Paraíso', va decidir abandonar el focus mediàtic, abans que arribés el seu inesperat veto.