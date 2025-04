Gran sorpresa a 'Todo es Mentira': Marta Flich anuncia la seva marxa després de sis anys

Aquest dijous, 'Todo es Mentira' de Cuatro va començar amb una inesperada i emotiva notícia per als seus seguidors. Risto Mejide va ser l'encarregat d'anunciar la sortida de Marta Flich, l'únic rostre que segueix al programa des dels seus inicis. Una sortida completament inesperada, tenint en compte la bona relació de la presentadora amb Mediaset, després de la seva confiança per presentar 'GH VIP' i les Campanades l'any passat.

"A veure com us ho explico això, només faré una breu explicació perquè no sóc qui ha de parlar, però sí dir-vos que el que coneixereu a continuació és una cosa que ocuparà totes les notícies sobre aquest programa. I que tindrà bastant repercussió, així que hem preferit dir-ho tal qual i des d'aquí", va assenyalar Risto a l'inici del programa.

Risto Mejide va continuar explicant que aquest anunci li causava una barreja de tristesa i alegria: "El que coneixereu ara em provoca bastant tristesa, però també una sincera alegria. Perquè quan muntes un projecte, el millor que et pot passar és que la gent creixi, la gent pugui volar en la direcció que consideri".

| Mediaset

Marta Flich, visiblement emocionada, va explicar la seva decisió de deixar el programa després de sis anys: "Deixo 'Todo es mentira'. No ho deixo avui, ho deixo a l'estiu. Et vull donar les gràcies per aquests sis anys, per allò que hem crescut i tot el que ens ha passat, que no ha estat poc. Sempre hem sabut créixer i mirar endavant, és un programa que no es tenia molta fe que funcionés, però aquí estem".

A més, va destacar el vincle especial que havia creat amb Risto Mejide durant tot aquest temps. "Són sis anys aguantant-te, després de la teva mare, sóc la dona que més t'ha aguantat. És la teva relació més llarga, així que m'he d'emancipar", va bromejar la copresentadora.

"És un programa que funciona com una moto, és un tren que va a 200 quilòmetres per hora. M'agradaria dir-vos que me'n vaig a tal lloc, però és que no ho sé. Veuré què hi ha, ja que estem aprofito per demanar feina", va explicar amb humor.

Risto Mejide, per la seva banda, li va dedicar unes paraules d'agraïment i admiració: "Han estat sis anys meravellosos, és una curranta, jo sempre li dic jabata, però, sobretot, ha estat com una germana per a mi". "Aquí sempre tindràs una cadira", va afegir Risto Mejide, assegurant que la porta estaria oberta per a ella en el futur.