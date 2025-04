Llista de convidats de 'Viajando con Chester', que torna amb una gran novetat

'Viajando con Chester' torna amb una nova temporada que manté l'esperit que l'ha convertit en un clàssic de Cuatro. El pròxim dilluns 28 d'abril, a les 22:50h, arrenca aquesta nova etapa amb vuit lliuraments, en les quals Risto Mejide es mostrarà disposat a explorar els seus propis límits emocionals. Sensibilitat, humor i capacitat per generar debat seguiran sent els pilars de 'Viajando con Chester', ara produït per Vodevil, factoria de Risto Mejide.

El sofà més famós de la televisió es manté com a símbol indiscutible de 'Viajando con Chester', que conserva la seva essència de proximitat, escolta atenta i connexió emocional amb els convidats. Aquesta temporada porta amb si una novetat destacada: la intervenció sorpresa de persones clau en la vida dels protagonistes. Aquests convidats aportaran nous punts de vista, evocaran records profunds i enriquiran el diàleg.

Les localitzacions tornaran a jugar un paper crucial, integrant-se de manera significativa en cada relat. En el primer episodi, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, serà entrevistat a Letur (Albacete), una zona especialment colpejada per la DANA.

| Mediaset

Allà, Risto Mejide es trobarà amb veïns afectats abans de mantenir una conversa sense filtres amb el polític. El protagonista abordarà tant qüestions íntimes com temes d'actualitat, incloent “l'estat de la seva relació amb el president del Govern”.

Altres escenaris memorables d'aquesta temporada inclouen un búnquer de la Guerra Civil per a l'entrevista amb Iker Jiménez; l'estadi Benito Villamarín, on Marc Bartra repassarà moments clau de la seva trajectòria; el Teatre Albéniz, en l'emotiu comiat de Paloma San Basilio després de mig segle de carrera; el plató de 'Los Serrano', que Víctor Elías trepitja per primera vegada des que va acabar la sèrie; i un desballestament carregat de simbolisme per a Luis Zahera, testimoni de les seves “morts” interpretatives.

El cantant Antonio Orozco, la influencer Marina Rivers, el vident Rappel, l'escriptora Elvira Lindo, el duet còmic Los Morancos, l'astronauta Pablo Álvarez i Raquel Orantes, filla d'Ana Orantes, completen un elenc de convidats de 'Viajando con Chester'.