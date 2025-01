Miguel Lago apunta a Risto Mejide per unes declaracions a 'Y ahora Sonsoles'

La polèmica entre Ana Obregón i Nia Correia continua; i no perquè les dues es pronunciïn o hagin protagonitzat una disputa sinó per les persones que s'estan pronunciant al respecte. Tot va començar quan, en un pòdcast, el presentador Roberto Herrerava confirmar que l'actriu va tenir un tracte vexatori amb la cantant Nia Correia en les campanades de RTVE per arribar tard.

Arran d'això, són molts els mitjans com 'Y ahora, Sonsoles' que han posat el tema sobre la taula i han opinat. Un d'ells ha estat Miguel Lago que amb aquest succés ha volgut recordar el dia que Risto Mejide li va donar un toc d'atenció quan col·laborava a 'Todo es Mentira'.

El programa de Sonsoles Ónega ha donat suport en tot moment a la versió d'Ana Obregón ja que és actual col·laboradora del magazine. A més, han difós que no és la primera vegada que Roberto Herrera té una polèmica amb una presentadora. L'última va ser amb Paloma Lago.

Amb aquesta nova revelació, Miguel Lago ha declarat que potser el problema de tot això el té Roberto Herrera: "Quina mala sort té aquest senyor, que totes les companyes que li toquen a ell són dolentes, amb totes té un problema. Potser s'ho hauria de fer mirar ell".

| Atresmedia

El que li sorprèn així mateix és que la cantant es molestés: "Si una companya et fa una peta, te la menges!". El periodista ha apuntat també que el greu és que et faltin al respecte, no que et facin una bronca com aquesta.

Seguidament, el col·laborador va recordar una bronca que li va fer Risto Mejide quan treballava a 'Todo es Mentira': "Me'n vaig anar amb els genolls tremolant. No em va faltar al respecte, no em va insultar, però jo m'havia equivocat i em va fer una gran bronca", i ha continuat dient: "L'endemà estàvem treballant. Som professionals i si et fan plorar, dedica't a una altra cosa".

Per últim, ha volgut dedicar unes bones paraules a Ana Obregón ignorant tota aquesta polèmica: "Quan va fitxar per aquest programa, molts companys em van dir que al·lucinaria amb ella, perquè és una meravella treballar amb ella". I ha conclòs afirmant que a "Ana la seva fama de ser meravellosa la precedeix".