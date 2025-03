Marisa Martín Blázquez esclata a 'Festa' contra Antonio Montero després d'una entrevista

Fa unes setmanes, Antonio Montero sorprenia en concedir una entrevista en la qual abordava aspectes molt personals de la seva relació amb Marisa Martín Blázquez. Després de travessar una crisi matrimonial, la parella sembla haver trobat un equilibri en la seva vida familiar. Ara,la periodista, a 'Fiesta', s'ha pronunciat sobre la repercussió de les declaracions del seu marit i revela la seva reacció al respecte.

Marisa Martín Blázquez s'ha mostrat clara sobre l'impacte que va tenir l'entrevista d'Antonio Montero al podcast 'Chico de revista'. "Jo no eximiré de responsabilitats a Montero perquè va anar a un podcast a parlar de feina, però com ell és així... Arriba un moment que van començar a preguntar-li per altres temes i no s'adona que això va tenir repercussió. Se li va anar i em fica a mi que no m'agrada gens parlar de la meva vida privada, ni m'interessa", va comentar en la seva intervenció amb Emma García a 'Fiesta'.

Sobre la seva relació amb el periodista, Marisa Martín Blázquez es va obrir sobre els seus sentiments: "De vegades és per ofegar-lo, però després li dones alè perquè no pots viure sense ell". També va voler aclarir la seva postura sobre la decisió d'arribar verge al matrimoni: "Em vaig casar molt jove, veníem de famílies catòliques i practicants, no de l'OPUS, i potser en un altre moment pensem d'una altra manera. En aquell moment, ens semblava una cosa important i ens semblava bé i ja està".

| Telecinco

Marisa Martín Blázquez va reconèixer que va cridar l'atenció a Antonio Montero després de l'entrevista, molesta perquè parlés de certs aspectes de la seva vida privada. No obstant això, ell va restar importància a l'assumpte assegurant que "això no ho escoltaria ningú". No obstant això, després de la repercussió que van tenir les seves declaracions, la col·laboradora no va dubtar a reprendre'l: "Li vaig dir 'noi, sembla que has nascut ahir. Tu portant tants anys...'".

Recordem que 'Fiesta' segueix sense funcionar en audiències. La setmana passada, el format d'Emma García es va conformar el dissabte amb un 8,9% i 781.000 seguidors, pujant al 12,8% en el públic femení. El diumenge es va moure pel mateix resultat amb un escuet 8,8% i 898.000 fidels.