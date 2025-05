Mónica Hoyos es planta en directe a 'Tardear' després de ser acusada de morosa.

L'emissió de 'Tardear' d'aquest dimecres es va convertir en un autèntic terratrèmol. Frank Blanco va interrompre de sobte per llançar una notícia inesperada: un dels col·laboradors del programa estaria implicat en un impagament a la seva comunitat de veïns. La revelació va desfermar un torb de reaccions en ple plató.

"No té res a veure amb els 700 euros de Marta López, és l'únic que sé", va puntualitzar Frank Blanco, fent referència a l'incident viscut la setmana passada. Aquesta vegada, la quantitat era molt més gran. "L'agència d'impagaments 'Tardear' reclama la quantitat de 6.000 euros en qüestió de deute a la comunitat de veïns de...", anunciava el presentador mentre l'ambient es carregava de nerviosisme. El misteri va ser breu: tot apuntava que la persona era Mónica Hoyos.

"Ja m'enfado, m'emprenya ehhh, escolta si us plau ja està ehhh", va llançar a manera d'advertència Mónica Hoyos. "Tenim aquí altres temes que tractar, m'enfadaré", va insistir, molesta per la situació, mentre alguns dels seus companys murmuraven "quina vergonya".

| Mediaset

D'aquesta manera, un testimoni assenyalava la col·laboradora: "No entenc per què és tan morosa i ens està perjudicant tant a l'edifici". I per afegir més llenya al foc a 'Tardear', s'indicava que "s'està plantejant posar una denúncia".

Tot seguit, Mónica Hoyos va recordar que va ser víctima d'impagaments per part d'okupes en una de les seves propietats: "Jo he tingut dos anys i mig okupes a casa meva. M'agradaria enviar un missatge a la persona que ha trucat per dir-li que l'invito a que vingui aquí perquè segur que és una persona amb un talent immens per estar a televisió i que porti un certificat d'aquest deute".

Frank Blanco, intentant aclarir l'assumpte, li va preguntar directament si tenia llogat algun pis: "Mai deixaria de pagar perquè a mi m'ho han fet. Dos anys i mig i cap llei m'ha protegit ni defensat al contrari. M'he hagut de menjar la comunitat, l'aigua i la llum perquè en aquest país els propietaris dels pisos som els que paguem".

Finalment, Mónica Hoyos va afirmar amb rotunditat a 'Tardear': "Jo estic al corrent, a no ser que degui 60 euros. Crec que haurien de demostrar-ho ells, m'haureu de portar cada dia per pagar aquest deute".