La petició de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, fa una difícil petició a Rafael. Aquest divendres 14 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Isabel i Adriana van atendre el part de Luisa, que va demanar a Adriana que avisés a Alejo. A més, després de fer-ho, Adriana es va topar amb Julio, que li va anunciar que tan bon punt passés el part de Luisa i tot estigués en ordre, anava a enviar algú per recollir les seves coses. Paral·lelament, José Luis va confirmar als seus fills que el casament de Mercedes se celebraria en sis dies.

Luisa anava molt justa de forces i el nen venia de natges, però la insistència de Pedrito, que va demostrar gran maduresa, va fer que la noia pogués mantenir-se desperta. Mentrestant, Matilde es va deixar portar amb Atanasio al paller. Finalment, fent un gran esforç, el fill de Luisa va néixer, però ella va perdre el coneixement fruit de la debilitat.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Isabel aconsegueix reanimar Luisa després de donar a llum al seu fill. Matilde se sent culpable per la seva infidelitat amb Atanasio i li demana que deixi de buscar-la, però el metge es declara: el que sent per ella és real. Paral·lelament, Victoria vol que Luisa torni a la feina com més aviat millor. A més, Bàrbara reconeix a Sol que està sentint alguna cosa per Leonardo.

Posteriorment, Alejo demana a Bernardo que es negui a casar-se amb Mercedes, cosa que el porta a sospitar que el Gálvez de Aguirre continua enamorat de Mercedes. Victoria retreu a José Luis que ni amb la mort de Pilara, ni amb la vergonya de Mercedes accedís a estar amb ella. Finalment, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, fa una difícil petició a Rafael: vol que sigui l'amo de tots els béns dels Salcedo per protegir-los de Julio i José Luis.