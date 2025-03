Maria Xinxó revela la veritable cara de Xavier Grasset sense càmeres a 'La Selva'

Maria Xinxó és una de les col·laboradores habituals de 'La Selva' de Xavier Grasset. En una recent entrevista en el pòdcast 'Off The Rec', la periodista ha parlat de la seva etapa al magazine de TV3 després de la seva inesperada sortida de RAC1. Per sorpresa de tothom, Maria Xinxó ha revelat com és el presentador de 'La Selva' en la intimitat.

I és que la periodista ha deixat clar el bon rotllo de l'equip amb el presentador: "Xavier Grasset s'apunta a un bombardeig. És una persona que necessita estar sempre fent coses i li encanta fer plans. Vam anar de festa per Nadal i va ser dels últims a marxar".

Cal destacar que 'La Selva' es mou en resultats molt irregulars, encara que habitualment està per sota del doble dígit. "No entenc d'audiències i tampoc tenia cap expectativa. La idea era fer un bon producte i a veure com funciona", explicava Maria Xinxó.

"Pel que diuen del que volia TV3 estan molt contents perquèla majoria de les tardes som líders entre els magazines. És una franja molt difícil en què la gent no mira tant la televisió i hi ha tants programes similars. Crec que podem estar contents", ha afegit respecte als resultats de 'La Selva'.

"Estic contenta amb l'equip i el projecte, però no descarto tornar a la ràdio si arriba una bona oportunitat", ha reconegut en el pòdcast 'Off The REC'. "I si Albert Om la truqués per tornar a treballar junts?", li pregunta el periodista Jon García i la seva resposta, entre rialles, va ser clara: "Si em truca l'Albert, ho deixo tot".

D'aquesta manera, Maria Xinxó ha explicat que la cancel·lació del programa 'Islàndia', dirigit per Albert Om, va ser un cop dur per a tot l'equip. "Mai vaig entendre per què van decidir acabar amb ell. Ens van dir que era per raons econòmiques, que el programa era massa car, però no crec que els números els hagin sortit bé", ha apuntat.

Quan RAC1 va optar per substituir 'Islàndia', Maria Xinxó va ser reubicada a 'Versió RAC1' amb Toni Clapés, però la seva sensació dins de l'emissora ja no era la mateixa. "Em vaig adonar que no m'agradava cap a on anava RAC1, que havia perdut el seu esperit rebel i arriscat", ha sentenciat. "Un dia vaig fer 'clic' i vaig dir: 'He de marxar'. I ho vaig comunicar l'endemà", afegia.

En 'Off The REC', Maria Xinxó també ha parlat obertament sobre les dificultats econòmiques en la professió. "La gent creu que per sortir a la tele o a la ràdio estem muntats en el dòlar, però jo he estat mileurista la major part de la meva carrera", va afirmar. "El meu sou màxim va ser de 2.500 euros mensuals, i això va ser a 'Islàndia', però quan vaig passar a 'Versió RAC1', em van baixar el sou 1.000 euros bruts al mes", afegia la periodista.

L'Invisibilitat de les dones als mitjans

Maria Xinxó també ha denunciat la manca de dones al capdavant de programes de ràdio. "A RAC1 falten dones dirigint programes. Ara mateix, qui condueix els programes de més audiència? Homes. Sempre homes", ha criticat.

A més, ha revelat que a 'La Selva' ha impulsat una iniciativa per comptabilitzar el percentatge de dones i homes convidats: "Un dia vam tenir 17 homes i una dona al programa. Aquell dia vaig dir: 'Mai més'".

La periodista tampoc entén per què, quan es produeixen canvis en la direcció de programes d'actualitat, es decideix substituir dones per homes. "Quan estaven Laura Rosel o Mònica Terribas a Catalunya Ràdio, teníem referents femenins en horaris clau. Però, en comptes de continuar amb aquesta línia, tornen a posar un home al capdavant. Per què?", s'ha preguntat, criticant que la diversitat als mitjans continua sent una assignatura pendent.