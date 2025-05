RTVE Play cancel·la l'emissió de 'La Família de la Tele' en el seu tercer dia

Nous i inesperats canvis en l'emissió de 'La Familia de la Tele' en el seu tercer dia en emissió, el segon al plató. Els espectadors esperaven gaudir del programa durant gran part de la tarda, però RTVE ha reduït a última hora l'emissió de l'espai. I és que RTVE Play ha cancel·lat de 'La Familia de la Tele' l'emissió prevista durant 'La Promesa'.

Recordem que, a La 1, l'espai s'emet en dos blocs: de 15:50h a 16:50h i de 18:40h a 20:30h. Entremig, l'espai salta a RTVE Play amb un espai una mica diferent, més dinàmic, i la sortida i entrada dels col·laboradors. No obstant això, aquest dimecres, aquesta emissió ha desaparegut sense avís previ.

De fet, 'La Familia de la Tele' ha reduït la seva emissió només al seu segon bloc davant un especial informatiu per l'inici del conclave per escollir el nou Papa. L'espai presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand ha emès un avançament de només uns minuts a les 17:40h, abans de donar pas a 'La Promesa'. En aquell moment s'esperava que 'La Familia de la Tele' seguís a RTVE Play, cosa que no ha succeït.

| RTVE

Després d'uns minuts d'incertesa, el mateix programa ha resolt els dubtes a través de les seves xarxes socials: "¡Avui no hi ha programa a RTVE Play!. Ens veiem directament a La 1 després de 'La Promesa'". Per ara es desconeix si es tracta d'una decisió puntual o si queda definitivament cancel·lada l'emissió de RTVE Play de 'La Familia de la Tele'.

Recordem que 'La Familia de la Tele' no està aconseguint destacar en audiències. En el seu segon dia, aquest dimarts 6 de maig, en el seu primer tram es va mantenir al marcar un 8,7% i 765.000 seguidors. No obstant això, va caure 1,7 punts en el seu segon bloc fins a un escuet 7,4% i 546.000 fidels. De fet, en el seu segon tram 'La Familia de la Tele' va ser quarta per sota de laSexta (8,2%), cinquena comptant les autonòmiques (8,7%).