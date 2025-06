Manel Fuentes rep la millor de les notícies: Antena 3 renova el seu darrer projecte

Bones notícies per als seguidors dels concursos d'Antena 3. La cadena ha iniciat el càsting de la segona temporada de '¡Salta!', confirmant així la seva renovació. Tot i les seves audiències discretes, el concurs de Manel Fuentes tornarà la pròxima temporada al prime time d'Antena 3.

A '¡Salta!', cinc concursants competeixen per ser el primer a creuar un pont de 40 metres de llarg responent correctament a una sèrie de preguntes. El concurs s'estructura en 10 rondes, cadascuna amb diverses afirmacions de les quals només una és veritable. Els concursants han de saltar sobre l'afirmació correcta per avançar a la següent ronda. Si s'equivoquen, patiran una caiguda espectacular i quedaran fora de concurs.

La dinàmica de '¡Salta!' comença amb un joc ràpid que determina qui serà el 'controlador', que és el jugador amb el poder de decidir el torn de tots els altres. Aquest controlador pot optar per jugar ell mateix o seleccionar un dels seus oponents perquè avanci. L'estratègia i la confiança juguen un paper crucial, ja que intervenir massa aviat o massa tard pot tenir conseqüències desastroses.

A mesura que avancen les rondes, la tensió creix. El nombre d'afirmacions entre les quals triar augmenta, fent que cada decisió sigui més difícil i arriscada. '¡Salta!' acaba en una dramàtica desena ronda, on només el concursant que hagi sobreviscut a tots els salts tindrà l'oportunitat d'endur-se el gran premi en metàl·lic.

Recordem que '¡Salta!' va ser l'aposta d'Antena 3 per a la nit de dissabte als mesos de març i abril. Tanmateix, no va aconseguir destacar en audiències, amb una mitjana justa del 10,6% de quota i 1.130.000 espectadors. El concurs només va liderar en la seva estrena i en la seva última setmana i va arribar a caure fins al 9,2% de quota en la seva tercera entrega.

Per tant, Manel Fuentes previsiblement seguirà com a presentador de '¡Salta!' el pròxim curs. Actualment, el presentador està al capdavant de 'Tu Cara Me Suena', que està a punt d'entrar en la seva recta final. A més, Antena 3 també ha renovat 'Atrapa un millón', les gravacions del qual estan a punt de començar.